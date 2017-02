Policie zatkla 17 lidí kvůli pašování drog do příbramské věznice

PŘÍBRAM Policisté zatkli 17 lidí, z toho pět vězňů, kvůli pašování drog do věznice Bytíz u Příbrami. Do pondělní policejní akce nejen ve věznici, ale i na dalších místech na Příbramsku a Písecku se zapojilo 130 policistů a více než stovka pracovníků vězeňské služby. Zadrženým hrozí až deset let vězení, řekla ve středu mluvčí příbramské policie Monika Schindlová.

„Jednalo se o rozsáhlou a organizovanou drogovou trestnou činnost. Výsledkem akce je 17 osob omezených na osobní svobodě, z toho pět vězňů, ostatní jsou jejich známí, příbuzní či kamarádi,“ upřesnila Schindlová. Česká policie zadržela čtyři členy gangu a drogy za 216 milionů korun Hlavními organizátory byli podle ní dva vězni ve věku 41 a 43 let, kteří pomocí mobilního telefonu úkolovali ostatní členy skupiny a řídili jejich činnost. Členové skupiny, kteří byli na svobodě, údajně nelegálně obstarávali, zasílali či předávali drogy odsouzeným na venkovním pracovišti. Ti je poté skrytě pronášeli do střežených prostor věznice, kde je šířili mezi ostatní vězně. Z prodeje měli finanční prospěch nebo je měnili za tabák, kávu a podobně. Během posledních pár měsíců se skupina snažila propašovat do věznice nejméně 1200 tablet léků a také marihuanu. Značnou část návykových látek dozorci odhalili v doručených zásilkách a při prohlídkách vězňů. Razii ve věznici předcházela více než měsíční příprava. Do věznice přijelo v pondělí 70 policistů 14 vozidly, k dispozici měli šest psů a pomáhali jim i psovodi vězeňské služby. „V rámci celé akce byly provedeny čtyři domovní prohlídky a dvě prohlídky jiných prostor, při kterých byla nalezena léčiva, která budou nyní podrobena znaleckému zkoumání. Dále šlo o nález mobilního telefonu, kterým se obvinění domlouvali,“ dodala mluvčí. Policisté v úterý obvinili 17 lidí, z toho pět žen, z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy, šíření toxikomanie a maření výkonu úředního rozhodnutí.