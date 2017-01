Policii ovládly klientelistické skupiny, tvrdí propuštěný důstojník

LN: Proč vás vyhodili z ministerstva vnitra?

Jsem přesvědčen, že pan ministr usoudil, že vzali člověka, který ve státní správě nemá co dělat.

LN: A to jste byl tak špatný, že ministerstvo ruší rovnou celý útvar ombudsmanky ministra vnitra?

Sice se to bude špatně dokazovat, ale kdyby se mě nepotřebovali zbavit, kancelář ombudsmana by nerušili. Vadil jsem tím, že jsem nesmírně loajální k tomuto státu, ale jeho establishment mě nezajímá.

LN: Jaké byly oficiální důvody?

Poměrně kostrbatě bylo v odůvodnění napsané, že protože se zrušila kancelář ombudsmana, končí mi ve zkušební době služební poměr.

LN: A vysvětlení konce ombudsmana?

To zrušení kanceláře ombudsmana nevysvětlili vůbec. Tiskové oddělení se vyjádřilo tak, že když si zřídí vlastního ombudsmana bezpečnostní sbory (policie a hasiči – pozn. red.), přiblíží se ombudsman prostředí, odkud pocházejí jeho klienti. To je samozřejmě úplná pitomost. Nebo také říkali, že Česká pošta má svého ombudsmana a ten pracuje efektivněji. To jsou ale jen ničím nepodložené kecy.

LN: To na ministerstvu nevěděli, že se bude ombudsman rušit už v létě, když vás přijímali?

To je právě jedna z okolností, které mě utvrzují v přesvědčení, že kancelář ruší, aby se mě zbavili. Státní tajemník ministerstva vnitra, který na volné místo vypsal výběrové řízení, v němž jsem zvítězil, není úplně blbý. Kdyby tušil, že takové úvahy nastanou, s výběrovým řízením by počkal.

Celý rozhovor s Tomášem Almerem čtěte ve středečních Lidových novinách.