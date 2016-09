Policisté v USA zastřelili černocha, spletli si knihu se zbraní. Protestující odpověděli kameny

Po smrti třiačtyřicetiletého Keitha Lamonta Scotta se stovky demonstrantů shromáždily poblíž místa, kde byl tento černoch zastřelen. Účastníci akce mávali transparenty s nápisy „Na životě černochů záleží“ a provolávali hesla „Není spravedlnosti, není míru“.



Policie se snažila manifestanty rozehnat slzným plynem, když se dav začal vůči přítomnosti policistů projevovat stále agresivněji. Někteří demonstranti házeli na policisty kamení a také napadli a poškodili několik policejních vozidel.

Zodpovědný za Scottovu smrt je černošský policista Brentley Vinson, který byl následně postaven mimo službu. Spolu s kolegy se pokoušel Scotta zatknout. Policisté se podle svých výpovědí cítili být ozbrojeným mužem ohroženi, proto po něm začali střílet.

