Policista rozdával rány na demonstraci DSSS. Chránil ostatní, očistila ho kontrola

PRAHA/BRNO Koncem srpna začne soud s jedním z pořadatelů prvomájové demonstrace příznivců radikální Dělnické strany sociální spravedlnosti. Muž měl při ní napadnout policistu. Akce ale vyvolala pozornost i z jiného důvodu. Pořadatele z ní vyvedl jiný příslušník, který předtím sám rozdával rány. Chování policisty prověřovala kontrola. Posuzovala, zda svou agresivitu nepřehnal. Podle jejích závěrů však však svými pěstmi bránil ostatní.

„Z důkladného šetření pracovníků Oddělení vnitřní kontroly i na základě vyhodnocení doložených videozáznamů z veškerých dostupných médií vyšlo najevo, že policista reagoval v aktuálně nastalé situaci na místě a postupoval v souladu se zákonem, kdy se snažil zabránit dalšímu protiprávnímu jednání,“ sdělila serveru Lidovky.cz policejní mluvčí Jihomoravského kraje Andrea Cejnková.

Incident se odehrál letos 1. května na Moravském náměstí v Brně, kde probíhala manifestace Dělnické strany mládeže sdružující mladé sympatizanty extremistické Dělnické strany sociální spravedlnosti. Demonstraci provázela vyhrocená atmosféra, protože během ní na sebe narazili příznivci i odpůrci radikální pravice. Na Moravské náměstí navíc mířil prvomájový pochod nacionalistů, kteří vyrazili z náměstí Svobody.

Na akci mladých dělníků se odehrálo několik potyček, do jedné z nich se zapojil i zmíněný policista v civilu. „Jednalo se o policistu v civilním oděvu, který prováděl skrytý dohled na opatření,“ potvrdila mluvčí Cejnková. Příslušník se dostal do rvačky s několika lidmi, mezi nimiž byli pořadatelé z řad Dělnické strany mládeže. V jednu chvíli byl i ve střetu s členem antikonfliktního týmu, který paradoxně spadá pod policii a jenž se ho marně snažil uklidnit.

Vzhledem k tvrdosti počínání policisty v civilu se následně do případu vložil odbor vnitřní kontroly. „Prověřování probíhalo z důvodu možného protiprávního jednání policisty,“ podotkla mluvčí Cejnková. Odbor chování policisty rozebíral více než měsíc, v této souvislosti vyhodnotil i několik videozáznamů zachycujících divoké počínání příslušníka. Ve finále se však kontrola postavila za něj, jeho jednání vyhodnotila jako adekvátní.

‚Policista se snažil zabránit útoku‘

„Na místě docházelo k verbálnímu napadání a následně k fyzickému útoku mezi ostatními účastníky shromáždění, kterému se policista snažil zabránit, přičemž prokázal několikrát ústně příslušnost k policii,“ vysvětlila mluvčí Cejnková. Z dostupných videozáznamů je přitom patrné, že hlavním aktérem rvačky je policista, který rozdává rány do několika stran a ostatní mají konflikt právě s ním. Na druhou stranu ze záznamů nelze určit, co rvačce policisty s ostatními předcházelo.

Nicméně mluvčí už nechtěla ani po opakované otázce říci, co bylo příčinou zmíněného fyzického útoku mezi ostatními účastníky, který se podle závěrů kontroly snažil policista svými pěstmi vyřešit. „Máte-li nějaký nový podnět, že se policista dopustil protiprávního jednání, můžete se sám obrátit na GIBS a nechat věc znovu prošetřit,“ uvedla se zdůrazněním, že odbor kontroly jednání příslušníka prověřil pečlivě.

Server Lidovky.cz nechal zhlédnout jeden ze záznamů člen předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie České republiky Tomáš Machovič. Samotné počínání policisty v civilu nechtěl komentovat. Ale v obecné rovině potvrdil, že takto vyhrocené momenty podobné manifestace přináší. „To se samozřejmě stát může. Sloužím na Praze 1, jsou tu různé demonstrace a situací může nastat spousta,“ uvedl.

„A jak by se v té situaci měl člověk zachovat, záleží na tom, jak je vypjatá situace, jací jsou tam lidé, jak se dá s nimi domluvit. Na to se nedá úplně připravit. Policista by to měl zvládnout,“ podotkl.



Záznamy z prvomájové potyčky v Brně zveřejnil justiční aktivista Tomáš Pecina. Podle jeho mínění je příslušník v civilu provokatérem, jehož úkolem bylo rozněcovat střety s ostatními, aby pak mohla policie aktéry rvaček sebrat.

Zmíněnou verzi však jihomoravská policie důrazně odmítla. „Policie v žádném případě nenasazuje do podobných akcí „provokatéry“. Zákon o Policii ČR ani takové praktiky neumožňuje,“ uvedla mluvčí Cejnková. Prověřovaný příslušník si paradoxně kvůli násilí jednoho účastníka demonstrace odvedl. Šlo o jednoho z pořadatelů Štěpána R., který se zapojil do jiné potyčky. Podle trestního příkazu kopal do kola projíždějícího cyklisty, při čemž ho měl spatřit další policista v civilu.

Pořadatele se snažil zklidnit, ale Štěpán R. dal policistovi podle soudu pěstí. „V uvedené věci se měl obžalovaný dopustit napadení policisty zasahujícího při roztržce, čímž se měl dopustit přečinu násilí proti úřední osobě,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Městského soudu v Brně Petra Hovorková.



Pořadatel za to dostal podmíněný trest sedm měsíců se zkušební lhůtou rok a půl. Se svým trestem nesouhlasil, podal si takzvaný odpor a brněnský městský soud začne případ projednávat 31. srpna ve standardním hlavním líčení.