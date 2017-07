Sommerová vs. Klaus ml.: Lidi žijící v paneláku jsem neurážela, jde o politický boj

PRAHA Dokumentaristka a kandidátka za LES Olga Sommerová vyzvala politického protivníka Václava Klause mladšího, aby se ji omluvil. Za to, že jí přiřkl výrok, v němž měla lidi žijící v panelových domech na Severním Městě v Praze v souvislosti s Kaplického knihovou označit jako „to“. Od toho se ale filmařka distancuje. Považuje to za politický boj.

Dokumentaristka měla podle Klause ml. lidi žijící na Severním Městě označit za „to“. „Tato dáma, mimo jiné kandidátka do Sněmovny v dresu TOP 09, se v debatě o umístění Kaplického knihovny vyjádřila takto: ‚Na Severním Městě? A kdo by tam jako chodil? To, co tam bydlí v těch panelákách?‘“ citoval Klaus ml. v komentáři údajně filmařku Sommerovou.

‚Nic takového jsem neřekla’

Ta se od takových slov ovšem důrazně distancuje. Nic takového prý nikdy nepronesla. Proto žádá od politika omluvu. „Tento výrok jste si vycucal z prstu, nikdy jsem nic takového neřekla. Jako publicista byste měl vědět, že každou informaci vyřčenou v médiích, musíte mít doloženou, zvlášť, když se jedná o hanlivé ostouzení člověka. Nechci spekulovat o tom, proč jste s touto ‚informací‘’ přišel právě teď, protože každý soudný člověk to pochopí,“ napsala ve výzvě adresované synovi prezidenta Václava Klause, o níž jako první informoval server Dotyk.cz.

„Vyzývám Vás, abyste doložil autentický zdroj mého výroku. Pokud ho nemáte, žádám Vás, abyste se mi veřejně omluvil,“ zdůraznila na závěr. Klaus podle ní převzal údajný výrok z článku Petra Paulzcynského na serveru D-Fens. Ten ji ale podle Sommerové slova vložil do úst uměle.

„Nikdy bych něco takového neřekla. Absolutně to neodpovídá mému životnímu krédu, tedy trapně opovrhovat někým, kdo nebydlí na Staroměstském náměstí,“ řekla v rozhovoru pro server Lidovky.cz Sommerová.



„Ten pán ve svém článku hanobí mne a moji rodinu i v jiných tématech. Nevěnovala bych mu pozornost, kdyby se jeho pokusu o citaci nezmocnil pan Klaus mladší v evidentní snaze poškodit mne před volbami, a ubohým způsobem si připsat body u občanů ze sídlišť,“ dodává politička a filmařka. Ona sama kandiduje coby i 1. místopředsedkyně Liberálně ekologické strany ve volbách. Klaus pak bude v politickém klání na podzim hájit barvy ODS.

Komentář Klause ml., který byl v pondělí publikovaný na serveru Novinky.cz, považuje známá česká dokumentaristka za snahu o dehonestaci. „Pane Klausi, v médiích jste publikoval můj údajný výrok, který jsem podle Vás kdysi měla říct v souvislosti se zamýšleným umístěním Kaplického knihovny. Učinil jste to proto, abyste mě dehonestoval jako člověka, který pohrdá občany, žijícími na sídlištích,“ vyzvala politika Sommerová. Celý text má redakce k dispozici.



Klaus l.



Pohrdání, píše Klaus ml.

Klaus se skutečně do kritiky Sommerové pustil zostra. „Ne, nezačnu o pohrdání, o povýšenosti, byť by se to nabízelo. Řeknu pár slov o panelácích. A o nás, co jsme „to“. Mně bude 48, na proseckém sídlišti jsem v paneláku ve třetím patře prožil 30 let. Více než polovinu života. Narodil se nám tam Vojta,“ líčil svoji zkušenosti se životem v panelovém domě.

„(...) Když je někomu šedesát nebo kolik a mluví o lidech z paneláků jako o nějakém ‚to‘ – tak mě to šíleně vytočilo. To pohrdání lidmi a víra ve vlastní nadřazenost. Vždyť to je celé strašné dvacáté století – Hitler byl přece povolán ‚prozřetelností‘, aby vedl německý lid. Soudruh Stalin byl součástí ‚předvoje‘ dělnické třídy – něčím víc, a tak dále,“ obul se do filmařky v další části svého textu.