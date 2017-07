Trumpovi dochází trpělivost. Jeho poradci pracují na seznamu sankcí proti Číně

WASHINGTON Poradci prezidenta USA Donalda Trumpa se snaží sestavit seznam hospodářských sankcí namířených proti Číně, napsal v pondělí americký server Politico s odvoláním na úředníky Bílého domu. Tým poradců o sankcích jednal o víkendu a v pondělí má pokračovat. Konečné rozhodnutí lze očekávat už tento týden, tvrdí server.

Naléhavost „pádné“ strategie vůči Číně vyvolal páteční test severokorejské mezikontinentální balistické rakety. Trump je přesvědčen, že Čína nedělá dost, aby zastavila snahu KLDR vybudovat jaderný arzenál schopný ohrozit USA. Washington si rovněž veřejně i v soukromí dlouho stěžoval, že Čína se uchyluje k nečestným obchodním praktikám, uvedl americký server.

Někteří jestřábové v poradenské skupině Bílého domu, mezi něž Politico řadí poradce Stephena Millera, hlavního stratéga Steva Bannona a ekonomického poradce Petera Navarra, dlouho prezidenta přesvědčují, aby vůči Číně zaujal tvrdší stanovisko. Trump zvažuje, že zavede cla na dovoz čínské oceli nebo stanoví kvóty na import této produkce, případně že se odhodlá k obojímu. Okruh sankcí ale má být širší, konstatuje Politico.

...they do NOTHING for us with North Korea, just talk. We will no longer allow this to continue. China could easily solve this problem!