Učitel a nadějný komunální politik přišel o kariéru, kvůli prodeji drog jde za mříže

„Je to pro mě veliká bolest a zklamání, že k něčemu takovému došlo,“ sdělila serveru Lidovky.cz Marie Gottfriedová, ředitelka Základní školy Trmice, kde Cichý působil. Zastupitel tam před svým zatčením vyučoval dva roky. Přestože stál spíše na začátku své pedagogické kariéry, Gottfriedová si ho považovala. „Byl velmi kreativní. Vyzařoval určité charisma a dokázal děti nadchnout a motivovat. Byl pro naši školu přínosem,“ dodala.

Dnes devětatřicetiletý Cichý v sobě objevil také politické ambice, v roce 2010 uspěl na kandidátce ODS v komunálních volbách a pronikl do trmického zastupitelstva. O čtyři roky později svůj mandát obhájil, to už však volební klání absolvoval s hnutím zastupující místní silnou romskou komunitu Společně pro Trmice. Hnutí tehdy posbíralo devatenáct procent a ve volbách bralo druhé místo.

Marcel Cichý učil na Základní škole v Trmicích, kde je ředitelkou Marie Gottfriedová.

Životní příběh Cichého se v tu dobu vyvíjel idylicky, vzhůru nohama ale všechno obrátil jednoho lednového večera roku 2015 policejní zásah kvůli prodeji drog. Cichý skončil s pouty na rukou. Kauza zaskočila všechny, kdo ho osobně znali. Kauza v třítisícovém městě rezonovala o to víc, že se jednalo o učitele a zastupitele. „Tato aféra mě překvapila. Především proto, že na zasedáních zastupitelstva několikrát upozorňoval na drogovou problematiku v našem městě a žádal o řešení,“ popsala serveru Lidovky.cz starostka Trmic Jana Oubrechtová.

Ukázalo se, že Cichý se svými dvěma bratranci Pavlem Kiššem a Ladislavem Cichym se snažil prodat skoro tři kilogramy marihuany na Slovensko. Cichý dokonce celou transakci inicioval, za 2,8 kilogramu marihuany měla skupina od dvojice Slováků inkasovat 280 tisíc korun. Obchod se měl naplnit počátkem prosince 2014, ale trojice v čele s Cichým svou nabídku nakonec stáhla. Došla k závěru, že marihuana není dostatečně kvalitní.

Soudy rozhodovaly čtyřikrát, poprvé dostal učitel podmínku

Zákon však neřeší, jestli se prodej uskutečnil. Nabídka už jednou zazněla. Policii tak nic nebránilo, aby si pro Cichého kvůli nedovolené výrobě a jinému nakládání s omamnými a jedy došla a začala ho stíhat. „Nabídka ze strany obžalovaného zahraničním odběratelům byla míněna zcela vážně. Pouze obava z možné reakce odběratelů na nižší než předem dohodnuté množství a nižší kvalitu marihuany způsobily, že se obchod neuskutečnil,“ stojí v rozhodnutí Vrchního soudu v Praze, které má server Lidovky.cz k dispozici.

Soudy začaly kauzu Cichého rozplétat v prosinci 2015, zastupitel měl tehdy za sebou více než tři čtvrtě roku ve vazbě. Spolupráci se školou přerušil hned po svém zatčení, byl tehdy třídním v 5.B. Ředitelka Gottfriedová však byla velkorysá, svého kolegu si jako zaměstnance podržela. Soudy v Cichého kauze rozhodovaly čtyřikrát, poprvé vyvázl od ústeckého krajského soudu v dubnu 2016 s podmínkou. Jenže odvolací soud verdikt zrušil, kolegům z Ústí nařídil postupovat přísněji.

Letos v lednu ústecká justice sáhla po mnohem tvrdší sankci, učitel odešel ze síně odešel s trestem 7,5 let vězení. Cichý se odvolal znovu, jenže vrchní soud rozsudek opravil už jen kosmeticky. Finální trest je pět let za mřížemi. „Společenská škodlivost jednání obžalovaného neumožňuje uložit výchovný trest přímo nespojený s odnětím svobody, jak se obžalovaný domáhal podaným odvoláním,“ stojí v pravomocném rozsudku.

Cichý rezignoval na post zastupitel den po rozsudku, podle ředitelky svého činu litoval

Cichého případ v Trmicích vnímají o to citlivěji, že představoval pro místní romskou komunitu vzor. Vzhlížely k němu i děti ve škole. „S ohledem na romské etnikum a komunitu romských žáků bylo jeho působení užitečné a přínosné, o to větší rána to nyní je,“ uvažuje ředitelka Gottfriedová. Velmi těžce nesl zpočátku zatčení politika jeho kolega za sdružení Společně pro Trmice Martin Bajger, jehož prý kauza kamaráda „psychicky položila.“

Dnes už se Bajger k selhání kolegy staví zdrženlivěji. „Ale víte, že jako člověka mě to celé mrzí. On říkal, že to je jeho osobní selhání. Každý je strůjcem svého života,“ řekl serveru Lidovky.cz Bajger. Podobně mluví i starostka Oubrechtová. „Nechť si každý udělá svůj obrázek a posoudí osobní selhání,“ poznamenala. Serveru Lidovky.cz se Cichého zastihnout nepodařilo, telefon měl nedostupný.

Když Vrchní soud v Praze letos 25. dubna rozhodl o definitivním trestu, Cichý na nic nečekal. Hned druhý den poslal starostce svou rezignaci na post zastupitele, ředitelka Gottfriedová s ním pak obratem rozvázala pracovní poměr. A už za pár týdnů bývalý učitel vymění kabinet za vězeňskou celu. „Odsouzený již výzvu k nastoupení trestu obdržel, má nastoupit v první polovině června,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí ústeckého krajského soudu Marcela Trejbalová.

„Mohu říct, že litoval toho, co se stalo. Byl si vědomý svého pochybení. Nebylo tak, že by měl tendenci svalovat něco na lidi kolem sebe nebo se zříkat odpovědnosti,“ cení si přístupu svého kolegy v těžké situaci ředitelka Gottfriedová. Jedním dechem ale dodává, že Cichý, zvlášť v pozici politika a učitele, se měl takovému průšvihu obloukem vyhnout. Kolegu přesto neodepsala. „Myslím si, že když to ve svém životě dobře zpracuje, tak ještě bude moci naší společnosti být užitečný,“ míní.