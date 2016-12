Van der Bellenovi voliči byli hodně motivovaní, říká starosta vídně Häupl

Häupl, s nímž pro sobotní vydání LN hovořil Robert Schuster, stojí v čele kuratoria čtyřiadvacetinásobného mistra rakouské fotbalové ligy.

LN: Nedávno proběhly v Rakousku opakované prezidentské volby. Z­čeho cítíte větší úlevu – z vítězství Alexandera Van der Bellena, nebo z­toho, že volby tentokrát nikdo nezpochybnil?

Prezidentské volby jsou hlavně o­ osobnostech. Měli jsme volbu mezi dvěma kandidáty, kteří se lišili přístupem a prioritami. Z mého pohledu se většina Rakušanů rozhodla správně a sám jsem se jako vídeňský starosta silně zasazoval o Van der Bellenovo zvolení.

Samozřejmě mě mrzí, že se doma druhého kola nedostal žádný sociální demokrat. Náš bývalý ministr práce a sociálních věcí Rudolf Hundstorfer by byl skvělým prezidentem, ale voliči rozhodli jinak. Teď budeme mít prezidenta, za něhož se v zahraničí nemusíme stydět.

LN: Co nakonec rozhodlo?

Myslím si, že ti, kdo chtěli, aby se prezidentem stal Van der Bellen, byli hodně motivováni, protože se obávali, jak by se v případě úspěchu choval kandidát Svobodných Norbert Hofer.

Připomínám, že na jaře nám všem pohrozil, že se ještě budeme divit, co všechno bude možné, pokud by byl prezidentem.

U nás ve Vídni hodně citlivě vnímáme reakce v zahraničí. Připomínám, že 52 procent zahraničních investic v ­Rakousku směřuje do Vídně. Teď například usilujeme o to, aby se u nás usadily některé z institucí, jež dosud působily v Londýně. Na to bychom asi mohli zapomenout, pokud by se stal prezidentem Hofer. Takže šlo i o zcela hmotné argumenty, proč si přát Van der Bellena, nikoli jen o ideologické pohnutky.

LN: Skutečně si myslíte, že by to hrálo roli při rozhodování zahraničních partnerů a investorů?

O tom vůbec nepochybuji. Svobodná strana (FPÖ), i když tvrdí často opak, sleduje samozřejmě stejné cíle jako pravicověpopulistické strany jinde v Evropě. Chtějí zredukovat Unii na společný obchodní prostor, který by neměl nic navíc. S něčím takovým nesouhlasím, navíc to podle mě odporuje cílům otců zakladatelů evropské integrace.