Lidé jsou už Haškem unavení. Zimola je fenomén, který nedává smysl, říká politolog

Podle Novotného není výsledek voleb žádným překvapením. „Nevím, jak moc očekávali prohru v samotné ČSSD, ale projevila se potřeba jakési cirkulace,“ řekl politolog. Dodal také, že výsledek jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly je fenoménem, který nemusí dávat smysl.

Lidovky.cz: Byly pro vás výsledky voleb překvapením?

Vlastně ani ne. Vítěz byl do jisté míry známý, ČSSD musela počítat se ztrátami. ODS zaznamenala jistý růst, se kterým se dalo počítat, protože strana se odrazila ode dna. TOP 09 doplatila na to, že nebyla prostoupena v krajích a její pouto se starosty se rozpadlo. Zajímavým fenoménem jsou pro mě komunisté, u kterých se myslelo, že jim nikdo nesebere hlasy a paradoxně zřejmě ztratili na úkor ANO. Dílčí překvapení ve volbách tedy byla, ale nic zásadního.

Lidovky.cz: Dá se označit výsledek voleb na jižní Moravě za debakl Michala Haška?

Je to prohra, ale je zapotřebí říci, že je to prohra po dvou úspěšných volebních obdobích. Takže debakl to není, ale je to prohra, která byla trochu očekávatelná. Nevím, jak moc ji očekávali v samotné ČSSD, ale myslím, že počítat s tím nějakým způsobem museli. Politika je i o změně. Je nutné to vidět i v tomto kontextu.

Lidovky.cz: Dá se tedy říct, čím byla Haškova prohra způsobena? Mohla sehrát roli i nedůvěra voličů?

Těch faktorů je jistě víc. Svou roli sehrála i masivní kampaň proti jeho osobě, vedená zejména od ANO. Voliči pak též mohli být prostě i unaveni z Michala Haška a chtěli změnu. Za jeho prohrou ve volbách je však především nástup ANO.

Lidovky.cz: Uvolní Haškova prohra ruce premiéru Bohuslavu Sobotkovi?

Kdyby ČSSD dopadla dobře, tak ano. Ale on je vedle Michala Haška další osobou, která v podstatě prohrála. Takže je to relativní. Navíc v rámci přípravy jihomoravské kandidátky na sebe narazili Haškovi a Sobotkovi lidé a čekalo se samozřejmě, jak na tom Michal Hašek bude. Byl to tedy i takový vnitřní boj. Premiér Sobotka navíc může očekávat od Michala Haška nějaké útoky a kritiku.

Lidovky.cz: Znamená volební porážka konec pro Haška? Může ještě politicky vyrůst?

To se ukáže. Osobně bych si na to, že to byla pro něj konečná, nevsadil. Přeci jen za Haškem stojí řada vlivných politiků. Mimo jiné i prezident republiky Miloš Zeman. Spíš by mě zajímalo, jak to Hašek vstřebá, jaké budou jeho další povolební kroky, protože i na ten pád jistě musel být připraven, na to je příliš zkušeným politikem a stratégem. Sám navíc i krátce po volbách prohlásil, že není k hejtmanskému křeslu přilepen kanagonem. Teď nejsem schopen ani odhadnout, co přijde.

Lidovky.cz: Jihočeský hejtman Jiří Zimola dokázal ve volbách vyhrát potřetí. To mu voliči tolik věří?

To je zvláštní fenomén, který nemusí mít vysvětlení. Chtělo by se říct, že hejtman Hašek i hejtman Zimola měli podobnou výchozí pozici a asi by to dávalo i logiku. Odlišností ale je, že Jiří Zimola více prorůstá do krajské struktury. Navíc uměl lépe prodat svoji opozici vůči stávajícímu vedení. On už to deklaroval v debatách, že je „černým Petrem“ ČSSD, což se ukázalo jako jeho komparativní výhoda.

Lidovky.cz: Dá se tedy očekávat, že Zimola vystřídá Haška v roli největšího oponenta premiéra Sobotky?

On už jim v podstatě je. Jeho ambice ale bude mít poklidné čtyři roky na pozici hejtmana, kterou mu nikdo nevezme a bude to pro něj víc, než vstupovat do neznámých vod pražské politiky.

Lidovky.cz: Takže se nedá očekávat, že se střetne se Sobotkou v boji o post předsedy ČSSD?

Těžko říct. Bude záležet na tom, koho ČSSD vygeneruje. Jižní Morava byla místem, odkud se silné osobnosti generovali více, zatímco v Jihočeském kraji jich tolik nebylo. Záleží také na tom, jakou roli kraje během vyjednávání mají. A Jihočeský kraj není slabým krajem.

Je těžké posoudit, jestli by pan Zimola tu nabídku být předsedou strany přijal, ale do hlavy mu nevidím. Úspěch za sebou má, ale já bych ho tolik nepřeceňoval a nevyvozoval bych z něj nějakou celorepublikovou podporu.