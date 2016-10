Polská premiérka změnu zákona o potratech nechystá. Kritiku protestů neschvaluje

Slova premiérky snižují pravděpodobnost, že bude předloha schválena. Szydlová rovněž uvedla, že neschvaluje kritická vyjádření ministra zahraničí Witolda Waszczykowského na adresu desítek tisíc žen, které se v pondělí zúčastnily protestů proti kontroverznímu návrhu a omezování práv žen. Pondělních protestů se podle agentury AP zúčastnilo bezmála 100.000 lidí.

„Považuji za zbytečné každé vyjádření, které příliš jitří emoce. Pozvala jsem si dnes na rozhovor pana ministra Waszczykowského a jasně jsem mu řekla, že takové komentování událostí neschvaluji,“ řekla premiérka a dodala, že totéž se týká i dalších ministrů.

Waszczykowski zlehčoval pondělní protesty

Waszczykowski v úterý v televizi označil pondělní protesty proti zpřísnění zákazu interrupcí za výsměch vážným problémům. Happeningy a „přihlouplá hesla“ podle něj nepatří do debaty o životě a smrti. V pondělí protesty zlehčoval a demonstrantkám vzkázal, „ať se baví“.

Od ministrových vyjádření se dnes distancovala i mluvčí zákonodárců vládnoucí strany Právo a spravedlnost (PiS) Beata Mazureková. Ministrova slova označila za jeho soukromé výroky.

Vláda nepracuje na návrhu, který by měnil stávající předpisy

Szydlová se dnes distancovala rovněž od samého návrhu na téměř naprostý zákaz interrupcí. „Chci říci velmi nahlas a jasně: vláda PiS nepracovala a nepracuje na žádném zákonu, který by změnil stávající předpisy,“ řekla premiérka a připomněla, že návrh byl parlamentu předložen jako občanská iniciativa.

Ve sněmovně jej ale v prvním čtení podpořili právě poslanci a poslankyně PiS. Vládnoucí strana má většinu v obou komorách parlamentu.

I současný zákon o potratech je velmi striktní

Současný zákon o interrupcích platí v silně katolickém Polsku od roku 1993 a patří mezi nejvíce restriktivní v Evropě. Umožňuje umělé přerušení těhotenství ve třech případech: když je ohrožen život nebo zdraví matky, jestliže prenatální vyšetření odhalí nevratné poškození plodu, anebo když je otěhotnění důsledkem znásilnění nebo incestu.

Navržený zákon počítá s dalším zpřísněním pravidel. Potraty by podle něj byly zcela zakázány s jedinou výjimkou - v případě ohrožení života matky. Lékařům, kteří by provedli nedovolený potrat, by hrozilo až pětileté vězení.

V Polsku se uskuteční ročně méně než 2000 legálních potratů. Nevládní organizace ale odhadují, že interrupci podstoupí v zahraničí každý rok 100.000 až 150.000 Polek.