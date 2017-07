‚Prostě ho milují‘. Polští politici na setkání s Trumpem sváží příznivce autobusem

„Pokud Trump navštíví Polsko, uvidí zemi bez demonstrací, kritiky a zajisté uvidí i společnost, která ho přijme s otevřenou náručí,“ řekl k návštěvě před měsícem polský ministr zahraničí Witold Waszczykowski. Lídr Práva a spravedlnosti Jaroslaw Katzynski ještě v dubnu pro fotografy pózoval v Trumpově pověstné čepici s nápisem Udělejme Ameriku znovu velkou.



Dominik Tarczynski, poslanec vládní strany Právo a spravedlnost, do Varšavy na Trumpův očekávaný čtvrteční proslov dokonce sám nechává dopravit autobus plný skalních voličů strany, aby amerického prezidenta přivítali s jásotem a potleskem, informoval list The Wall Street Journal. „Bude to obrovské, absolutně obrovské,“ řekl Tarczynski o chystané slávě. „Prostě ho milují, lidé v Polsku - vážně ho milují.“

Ideologické souznění

Autobusy dotuje nadace, která má vazby na Pravdu a spravedlnost. Podobné plány má i řada Tarczynského spolustraníků.

Trump do Polska podle plánu přiletěl ve středu večer, slávy se chystají na čtvrtek. Mezi nejočekávanější patří veřejný proslov na varšavském náměstí Krasińských. Příznivci současného systému doufají, že by Trump mohl přinést nový impuls do rovnováhy moci uvnitř Evropy.

Poláci se svou izolacionistickou tendencí a razantním odmítáním migrantů většinou stojí na okraji dění. Spolu s Čechy a Maďary země například stojí před unijními sankcemi za dlouhodobé odmítání uprchlických kvót.

Barack Obama měl během svého úřadu blízké vztahy především s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a podporoval její liberální tendence týkající se příjmání migrantů a hluboce integrované Evropské unie. Trump tedy pro vlády zakořeněné v tradičních formách nacionalismu znamená poryv čerstvého větru.

Nedůvěra i očekávání nového Kennedyho

Kaczynski jeho překvapivé rozhodnutí pro návštěvu Polska označil za úspěch a na otázky, jestli Trump dále nerozdělí kontinent, odvětil, že ostatní země pouze žárlí. „Je jasné, že Polsko se chce otočit zády na Francii a Německo,“ komentoval vysoký úředník EU pro server The Wall Street Journal: „Trump určitě ničemu nepomáhá.“

Očekávání nejsou malá. Pravicový klub, pod který spadá nacionalistický týdeník Gazeta Polska, Trumpův proslov již v zásadnosti přirovnává k legendárnímu proslovu Johna F. Kennedyho „Ich bin ein Berliener“ z roku 1963, který je považován za jeden ze stěžejních momentů Studené války.



Řada Poláků však Trumpovi a jeho mezinárodní politice nedůvěřuje. Podle výzkumu Pew Research Center z letošního jara mu jich věří pouze 23 procent, což je však stále dvojnásobek oproti sousednímu Německu (tam je důvěra v Trumpa na 11 procentech).

Podle poslance Tarczynského čeká Trumpa v Polsku ale přesto přivítání, které popsal jako „emocionální“, a to podstatně více než, když zemi navštěvoval Barack Obama. Kromě projevu na náměstí bude Trump mluvit i k lídrům dvanácti středoevropských, baltských a balkánských národů, kteří se sejdou ve Varšavě. Česko bude zastupovat předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. V pátek má poté Trump naplánovaný summit G-20, kde se poprvé střetne i s Vladimirem Putinem.