Polským židům vadí, že Trump ve Varšavě mine pomník hrdinů ghetta

„Od pádu komunismu v roce 1989 všichni američtí prezidenti a viceprezidenti při návštěvě Varšavy vždy zavítali do Památníku hrdinů varšavského ghetta. Hluboce litujeme, že prezident Trump považoval za správné přerušit - kromě mnoha dalších - tuto tradici hodnou respektu,“ stojí v prohlášení, z něhož citovala agentura AFP.



„Doufáme, že tento projev nedostatku úcty neodráží postoje a pocity amerického lidu,“ napsal předseda Svazu židovských náboženských obcí v Polsku Lesław Piszewski, vrchní polský rabín Michael Schudrich a předsedkyně varšavské židovské obce Anna Chipczyńská.

Květiny u památníku hrdinů ghetta, stojící na místě prvních bojů židovských povstalců s nacisty v dubnu 1943, položila prezidentova dcera Ivanka, zatímco rabín Schudrich pronášel slova modlitby. Ivanka Trumpová, která po svatbě přestoupila na židovskou víru, také navštívila přilehlé muzeum, a to v doprovodu kurátorky stálé expozice. Na twitteru napsala, že ji návštěva těchto míst hluboce dojala.

Památník hrdinů varšavského ghetta připomíná povstání Židů na jaře 1943. Tehdy se kolem 750 jen slabě vyzbrojených Židů postavilo přesile nacistických oddílů SS. Reagovali tak na masové transporty lidí do vyhlazovacích táborů. Boje trvaly od 19. dubna do poloviny května 1943. Ghetto bylo během té doby doslova srovnáno se zemí. Téměř všichni jeho obyvatelé zemřeli nebo byli posláni do koncentračních táborů.

Trump byl ve Varšavě na krátké návštěvě, v rámci které promluvil před veřejností na náměstí Krasińských, kde stojí pomník Varšavského povstání ze srpna 1944.