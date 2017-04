Pomoc ruské opozici jde z Prahy od Chodorkovského. Jeho hnutí Kreml zakázal

Za „nežádoucí“ označila ve středu ruská generální prokuratura opoziční hnutí Otkrytaja Rossija Michaila Chodorkovského. Za spolupráci s ním hrozí nyní Rusům až šest let vězení. Pár hodin předtím ruská média Chodorkovského obvinila, že z Prahy financuje druhou výraznou osobnost ruské opoziční scény, blogera a právníka Alexeje Navalného.

Jak uvedl i v Česku známý Nikolaj Starikov, zakladatel hnutí Antimajdan, který vloni přednášel na půdě ruského kulturního centra v Praze, „Chodorkovskij je vydávací okénko, kterým jdou západní peníze ruské opozici“. Spolupráce oligarchy a blogera je prý „logická – oba pracují pro Západ“.

Tajné veřejné zprávy

Podle serveru Life.ru měl Chodorkovskij prostřednictvím v Česku zaregistrované firmy Free Access One, z.ú., poslat ruské opozici 16 355 tisíc korun. Údajně část z nich skončila i v kase Fondu boje s korupcí Navalného.

Firma Free Access One, z. ú., se sídlem na pražských Vinohradech v českém obchodním rejstříku figuruje. Otevřeně deklaruje, že se zabývá „podporou humanismu a demokracie ve světě“. Ze zpráv instituce v češtině vyplývá, že se k financování projektů spojených s dodržováním lidských práv v Rusku hlásí a vyúčtování zveřejňuje. Takže tvrzení, že Free Access One „tajně podporuje stínovou činnost tzv. ruské opozice“, se kterým přicházejí ruské zdroje, jsou poněkud nepřesná.

Kromě toho ruští novináři z televize Cargrad z výročních zpráv firmy vyvozují, že tímto způsobem byly financovány i protikorupční mítinky, které svolal Navalnyj na 26. března. Televizní kanál Life.ru zveřejnil včera i faksimile zcela veřejné zprávy Free Access One, jako by šlo o konfidenciální dokument svědčící o pražské záškodnické činnosti Chodorkovského.

Jenže Chodorkovskij se s podporou ruských demokratických sil netají. Finančně podpořil Stranu národní svobody PARNAS, platí projekt „Otevřené volby“, v rámci kterého probíhá na internetu anketa „Místo Putina“. Zatím je první právě Navalnyj, ale v textu stojí, že vzhledem k podmíněnému trestu, ke kterému byl odsouzen za údajné finanční podvody, kandidovat nemůže.

Sám Navalnyj ovšem rozjel svou kampaň ve velkém stylu a tvrdí, že podmínečné odsouzení mu v kandidatuře nebrání.

Modernější Putin

Chodorkovskij a Navalnyj, jediné výrazné tváře rozdrobené opozice, jsou ale spíš soupeři než spojenci. Mají odlišné politické názory i šance oslovit ruské voliče.

Zatímco Navalného si část Rusů v Kremlu představit umí, oligarchu Chodorkovského, žijícího v zahraničí, navíc židovského původu, nikoliv. Někteří ruští liberálové ale Navalného považují pouze za „modernějšího Putina“. Demokratický politik Ilja Ponomarjov včera prohlásil: „Pokud by se k moci dostal Chodorkovskij, šance na demokratické změny by byla vysoká. Je naladěn i fakticky zrušit prezidentskou funkci, zformovat parlamentní republiku a uskutečnit decentralizaci moci.“ Naopak Navalnyj podle politologů chce zachovat silnou moc v rukou jediného mocnáře, kterým se chce stát.

Alexej Navalnyj Michail Chodorkovskij

Chodorkovského navzdory jeho příslušnosti k oligarchii řadí politologové spíš mezi levicové liberály, Navalného pak do tábora pravicových nacionalistů. Podle politologa Borise Makarenka je Navalnyj klasický populista, který dokáže vycítit náladu davu. „Není to politický vůdce, protože politický vůdce buduje koalici – a Navalnyj se stihl už se všemi pohádat,“ soudí Makarenko.

Chodorkovskij Navalnému v jeho protikorupčním snažení fandí, nicméně jako společného kandidáta ruské demokratické opozice by si představoval někoho jiného. Na sjezdu aktivistů, který Chodorkovskij svolal začátkem dubna do estonského Tallinnu, prohlásil: „Naši kolegové z Fondu boje s korupcí se orientují na bezalternativní figuru Alexeje Navalného. Je to úspěšný model vůdce, který prosazují. Náš model je ale koaliční vedení po Putinově odchodu.“

Jedno téma ovšem oba politiky spojuje. Krym. Ani jeden ho neslibuje vrátit Ukrajině. „Copak je to chleba se salámem, aby se vracel sem a tam?“ prohlásil Navalnyj a Chodorkovskij souhlasil.

Mládež láká Navalnyj

O víkendu oligarcha pořádá akci „Nadajel“ (Máme ho dost). Spočívá především v hromadném zasílání protestních dopisů prezidentovi Ruska. Jenže překonat úspěch demonstrací Navalného z 26. března nejspíš nedokáže i proto, že od včerejška je spolupráce s jeho hnutím nezákonná.

Navíc Chodorkovskij na rozdíl od Navalného není hrdinou mládeže. Bloger je totiž zdatnější ve využívání moderních komunikačních technologií a v neposlední řadě neztratil 10 let v ruské trestanecké kolonii. Jeho hlavní výhodou ale je, že se nachází v Rusku, zatímco Chodorkovskij řídí odboj ze zahraničí – včetně Prahy, což ho v očích většiny Rusů řadí do kategorie „agentů Západu“.