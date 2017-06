‚Pomozte nám zabít Kaczyńského!‘ Polská hra Kletba zkouší, kam až se dá zajít

Ústředním tématem hry Kletba je vztah státu a církve. To je ilustrováno na prokázaných případech zneužívání dětí duchovními a následné neschopnosti státu vyvodit z toho jakékoliv důsledky.

V jedné scéně, která se zatím stačila dostat na přední stránky polských médií, simuluje jeden z herců orální sex na figuríně Jan Pavla II (polský papež, vlastním jménem Karol Józef Wojtyła) zatímco cedule nad ním nese nápis „obhájce pedofilů.“ V jiné zase jeden z herců přemýšlí nad tím, jestli by měla úspěch veřejná řeč o tom, že jsou potřeba vybrat finance na zabití Jarosława Kaczyńského, bývalého premiéra a předsedy konzervativní politické strany Právo a spravedlnost (PiS). Jiné části hry si berou na paškál Muslimy nebo v Polsku kontroverzní téma potratů.

“Hra obsahuje množství scén, které nesou základní projevy nenávisti proti katolické církvi a tuto instituci dále stigmatizují,“ myslí si advokát Tymoteusz Zych z právní kanceláře Ordo Iuris. Úřady hru prošetřují a divadelní spolek dostává časté výhrůžky smrtí.

Producenti hry se ohradili proti státním médiím kvůli, podle nich, záměrnému vyvolávání paniky a rozdmýchávání nenávisti občanů. „Ta hra neočerňuje církev jako takovou. Je to o tom jak stát a církev zneužívají ideologie ve svůj prospěch. Není to o Bohu, víře, Ježíšovi nebo Marii. Je to o útlaku institucí,“ hájí se Paweł Łysak, vedoucí spolku Teatr Powszechny. Hra měla premiéru již koncem února a od té doby se jí problémy drží.

Kletba je volnou adaptací stejnojmenné hry z devatenáctého století. Stanisław Wyspiański, její autor, zasadil děj na polský venkov, který zužují dlouhodobá sucha. Lidé z toho viní místního kněze, který má poměr s místní dívkou. V davové hysterii občané vytáhnou do ulic. Místo smilného kněze ale raději ukamenují dívku.