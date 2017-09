Vojáci v ulicích a přelety nad New Yorkem. Trump chce uspořádat masivní vojenskou přehlídku

NEW YORK/PRAHA Červencová návštěva Francie patrně zanechala ve vzpomínkách amerického prezidenta silnou stopu. Donald Trump byl při své cestě svědkem oslav, během nichž se připomínal Pád Bastilly. Trumpa tato vojenská přehlídka natolik okouzlila, že by chtěl změnit dosavadní tradice a podobnou velkolepou událost za účasti armády uspořádat i v USA na Den nezávislosti, který připadá na červenec.

Trump se s Macronem opět setkal v pondělí v New Yorku, při čemž si americký prezident vzpomněl na nedávnou návštěvu Francie. „Byl jsem váš host při svátku pádu Bastilly, kde byla jedena z největších přehlídek, jakou jsem kdy viděl,“ řekl Trump vedle sedícímu francouzskému prezidentovi. Dodal, že podle něj jde o obrovskou věc, která podporuje ducha národa.



„Do značné míry kvůli tomu, čeho jsem byl svědkem, se domnívám, že bychom měli něco podobného pořádat 4. července na Pennsylvanské třídě ve Washingtonu,“ řekl Trump. Velikost armády tak touží prezentovat při nejvýznamnějším americkém svátku - Dnu nezávislosti.

„Tato armáda může pochodovat Pennsylvánskou třídou. Tato armáda může přelétat nad New Yorkem a Washingtonem v rámci vojenské přehlídky. Myslím, že ukážeme naši armádu,“ dodal.



