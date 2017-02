‚Ponížili mě‘. Britského válečného hrdinu nechtěli kvůli Trumpově příkazu pustit do USA

Johnson Beharry se narodil v Grenadě, do Velké Británie se s rodinou přestěhoval ve svých 20 letech - v roce 1999. Do britské armády vstoupil v srpnu 2001, vycvičili ho jako řidiče obrněného vozidla Warrior. Na tři měsíce byl poslán do Severního Irska, půl roku strávil v Kosovu.



Pak se přemístil do Iráku - v rámci mezinárodní koalice vedené USA. Při noční misi 1. května 2004 ve městě Amarah bylo jeho vozidlo Warrior vysláno na pomoc pěší patrole, kterou několikrát přepadli. Při přesunu k obklíčené jednotce si Beharry všiml, že je silnice úplně prázdná, nikde nebyli civilisté - což je znak toho, že se chystá útok. Velitel Warrioru vydal rozkaz, aby vozidlo zastavilo, chtěl zhodnotit situaci. V tu chvíli vypuklo peklo.

Warrior zasáhla střelba z ručních zbraní a dopadlo na něj několik granátů RPG. Podle svědků se 30tunový vůz pod výbuchy otřásal. Prudká palba zranila velitele vozu, střelce a mnoho vojáků vzadu. Velitel i střelec upadli do bezvědomí. Warrior měl zničenou vysílačku i střeleckou věž, Beharry nevěděl, zda jeho kamarádi ještě žijí.



Beharry pak otevřel horní poklop, protože vozidlo zaplnil kouř a s odkrytou hlavou prorazil zátaras a vyvedl zbylých pět vozidel Warrior z obklíčení. To vše za neustálé palby RPG a ručních zbraní, které dál zasahovaly jeho obrněný vůz. Beharryho zasáhla kulka do helmy, naštěstí ji ale zpomalila a on vyvázl bez zranění.



S hořícím vozidlem odjel asi 1500 metrů, pak zastavil. Bez ohledu na déšť kulek vytáhl z vozu několik zraněných vojáků neschopných pohybu. Poté znovu nasedl a s pochroumaným Warriorem popojel kousek dál, kde hlídal perimetr a zabránil nepřátelům dostat se ke zraněným vojákům. Pak uhasil hořící „obrňák“ a nakonec utekl do dalšího Warrioru. V něm fyzicky a psychicky zkolaboval.

Beharry se vrátil do služby po několika týdnech. 11. července toho samého roku byl opět vyslán k městu Amarah. Jeho Warrior se vydal zneškodnit minometné postavení nepřítele. Když vozidlo projíždělo nočními ulicemi, zasáhly ho opět granáty RPG. Jeden z nich dopadl jen 15 cm od Beharryho hlavy a střepiny mu způsobily těžké zranění. Jiný granát těžce zranil velitele, který upadl do bezvědomí.



Beharry i přes zranění dokázal Warrior vyvést z nepřátelem obklíčených ulic, i když téměř neviděl, krev se mu řinula do očí. Když dovezl vůz do bezpečí, upadl do kómatu. Lékaři museli provést operaci mozku, aby ho zachránili. V nemocnicích strávil mnoho měsíců.



27. dubna 2005 převzal z rukou Královny nejvyšší britské vyznamenání - Viktoriin kříž. Byl to po více než 30 letech první žijící příjemce.



Jako následek zranění ho provázely bolesti hlavy a deprese. V roce 2008 v rychlosti 160 km/h narazil se svým vozem do lampy, pokusil se o sebevraždu. Z nehody vyvázl zázračně nezraněn, pak se mu dostalo odborné psychické pomoci. Mnoho médií ho dávalo za příklad toho, jak britská armáda podcenila starost o veterány, kteří trpí psychickými následky z války.

Tento v Británii respektovaný hrdina se 27. ledna 2017 vydal na pozvání amerických veteránů na jejich sraz. Když přistál na newyorském letišti JFK, byl v platnosti několik hodin příkaz prezidenta Donalda Trumpa na dočasný zákaz příjezdu cizinců ze sedmi muslimských zemí.

Beharryho nechtěli několik hodin do USA vpustit. Veterán řekl v neděli deníku The Sun, že to bylo kvůli jeho vzhledu. „Cítil jsem se ponížený. Myslím si, že mě zadrželi, protože můj pas jim ukázal, že jsem byl v Iráku,“ říkal Beharry. „Možná trochu vypadám jako asiat, ale to není důvod, aby se mnou zacházeli jako s podezřelým z terorismu.“



Brit se Američanům snažil marně vysvětlit, že byl v Iráku proto, že za ně bojoval. Když jim vysvětlil, že za to dostal Viktoriin kříž, úředník prý jen mlčel a civěl na něj. Beharrymu ani ostatním zadrženým tři hodiny nikdo neřekl, že Trump vydal příkaz nepouštět pasažéry ze sedmi zemí. Podle něj panoval na letišti chaos, děti křičely, jedna žena málem omdlela. „Pustili mě až potom, co jsem spustil povyk. Je to můj nejhorší zážitek z cestování v celém životě,“ dodal Beharry.



Kvůli zpožděni nestihl sraz veteránů - kde se poprvé měli setkat žijící příjemci nejvyššího amerického (Medal of Honor) a britského vojenského vyznamenání. „Cítil jsem se po incidentu na letišti jako občan druhé kategorie.“