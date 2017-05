Poprvé do světa. Trump hledá spojence proti teroru u Saúdů, v Izraeli i na summitu NATO

Na bonton ani zvyklosti si Donald Trump nikdy nepotrpěl. Ještě jako newyorský magnát i později prezidentský kandidát a nejinak tomu je i teď v Bílém domě. V rozporu s tradicí tak nezamíří na první zahraniční cestu k sousedům do Kanady či Mexika ani ke spojencům v Evropě, ale na Blízký východ do Saúdské Arábie. Doprovázet ho bude první dáma Melanie.

První zahraniční cesta Donalda Trumpa

Podle Bílého domu je cílem prezidentovy cesty především pokus sjednotit muslimy, židy a křesťany ke společné snaze vymýtit terorismus. Z ropné monarchie totiž míří Trump do Izraele a z něj poté do Vatikánu, kde ho ve středu přijme papež František.

„Žádný prezident ještě nikdy nenavštívil rodiště a svatá místa židovské, křesťanské a muslimské víry během jediné cesty,“ zdůraznil bezpečnostní poradce Bílého domu Herbert McMaster.

Podle Trumpových kritiků je však volba první destinace spíše gestem radikálního odříznutí se od politiky předchozí administrativy Baracka Obamy, jež si Saúdy hned v několika ohledech pohněvala, a zároveň snahou vyvážit dosavadní protimuslimskou rétoriku. V obou ohledech to návštěva splňuje takřka dokonale.

Pro Washington představuje Saúdská Arábie dlouhodobě klíčového spojence v regionu, boj proti takzvanému Islámskému státu pod hlavičkou široké mezinárodní koalice nevyjímaje. Saúdské letouny jsou po amerických těmi nejaktivnějšími v náletech na pozice radikálů v Iráku a Sýrii.

Zbraně za 100 miliard dolarů

Prezident Trump při návštěvě v Rijádu podepíše několik dohod o americko-saúdské bezpečnostní a ekonomické spolupráci. Jeden z představitelů Bílého domu pod podmínkou anonymity agentuře Reuters řekl, že Washington je ve finální fázi jednání o zbrojních dodávkách za 100 miliard dolarů.

Saúdská Arábie se tak zřejmě dočká dalšího arzenálu na pozadí přes dva roky trvajícího angažmá v sousedním Jemenu proti šíitským povstalcům podporovaným Íránem – největším rivalem této sunnitské monarchie. Obamova administrativa zprvu saúdské angažmá schvalovala, později i kvůli vysokým civilním ztrátám vůči Rijádu obrátila.

Ten mimořádně nelibě nesl i Obamovu snahu o smír s Íránem, již v roce 2015 zpečetila mezinárodní dohoda o jeho jaderném programu. Trump ji opakovaně označil za „nejhorší dohodu všech dob“.

Kromě setkání se saúdskou královskou rodinou čekají amerického prezidenta jednání s lídry šestice sunnitských zemí Perského zálivu a posléze v širším kruhu také s představiteli pěti desítek muslimských zemí světa. Jedním z nich měl být i súdánský prezident Umar Bašír, na nějž je vydán zatykač za zločiny proti lidskosti a genocidu. „Prezident Umar Bašír se omluvil saúdskoarabskému králi Salmánovi, že se nebude moci zúčastnit summitu v Rijádu,“ oznámila však v pátek oficiální súdánská agentura.

Ze Saúdské Arábie pak v pondělí zamíří Trump do Izraele a na Západní břeh Jordánu. Na pozadí snah o obnovení mírového procesu bude jednat v Jeruzalémě s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a v Betlémě s palestinským prezidentem Mahmúdem Abbásem. Trump také plánuje navštívit Chrám Božího hrobu, nejposvátnější místo křesťanů, a rovněž posvátné místo Židů, Zeď nářků.

Stejně jako v Rijádu bude zřejmě jedním z ústředních témat aktuální situace v Sýrii. Zvláště poté, co tento týden americké ministerstvo zahraničí obvinilo režim Baššára Asada, že u věznice Sajdnájá u Damašku vybudoval krematorium ve snaze zbavit se těl popravovaných vězňů. Spojence na Blízkém východě budou zcela jistě zajímat i okolnosti údajného prozrazení přísně utajované informace o Islámském státu ruskému ministru zahraničí Sergeji Lavrovovi při jeho návštěvě v Bílém domě minulý týden.

Americký prezident bude pryč z Washingtonu do konce příštího týdne. Z Blízkého východu zamíří do Vatikánu, pak do Bruselu na summit NATO. Na závěr ho čeká ještě na Sicílii jednání lídrů skupiny G7. Trump přitom odjíždí v mimořádně citlivou dobu, kdy eskaluje skandál kolem napojení lidí z jeho týmu na Rusy. Do čela vyšetřování byl nyní postaven bývalý ředitel FBI Robert Mueller.