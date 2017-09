Poprvé znovu do Bradavic. Albus Severus Potter vyráží na první cestu expresem

LONDÝN/PRAHA Nástupiště 9 a 3⁄4, prvního září, jedenáct hodin. Albus Severus Potter se poprvé vydává na cestu do Bradavic. Na významnou potterovskou událost, která připadá na pátek, upozornila samotná autorka ságy J. K. Rowlingová.

„Na dnešek připadá den, kdy Albus Severus Potter poprvé vyrazí Bradavickým expresem z nádraží King’s Cross,” napsala na svůj twitterový účet J. K. Rowlingová s #odevatenáctletpozději.



Albus Severus Potter je druhým synem Harryho a Ginny Potterových. Poprvé se s ním čtenáři setkávají v sedmém díle v kapitole zasazené o devatenáct let později po rozhodující bitvě mezi Harrym a Voldemortem na nástupišti 9 a 3⁄4.

Today's the day Albus Severus Potter boards the Hogwarts Express at King's Cross for the first time #19yearslater ⚡️