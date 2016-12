Ficova strana na dlouholetém minimu. V případě voleb by jeho koalice ztratila většinu

BRATISLAVA Popularita sociálních demokratů (Směr-SD) slovenského premiéra Roberta Fica klesla na dlouhodobé minimum. Vyplývá to z průzkumu veřejného mínění, jehož výsledky ve čtvrtek poskytla agentura Focus. Pokud by se teď konaly volby, stávající vládní koalice tří stran by podle průzkumu přišla o většinu ve sněmovně.

Směr-SD by podle průzkumu na konci listopadu volilo 23,3 procenta ze skupiny rozhodnutých voličů. Březnové volby strana vyhrála se ziskem 28,28 procenta hlasů, zároveň ale přišla o většinu ve sněmovně. Ve volbách před čtyřmi lety strana Směr-SD získala 44,4 procenta hlasů. Agentura uskutečnila průzkum v době kauzy týkající se podezření z předražení zakázek v souvislosti se slovenským předsednictvím v Radě EU a v době slovních výpadů Fica vůči novinářům. Směr-SD v uplynulých týdnech zahájil propagační kampaň své strany na billboardech a v tisku. Popularita Ficovy strany padá na minimum. Je nejnižší za jedenáct let V průzkumu si polepšila vládní nacionalistická Slovenská národní strana (SNS), jejíž popularita dosáhla 13,7 procenta. To je o více než polovinu lepší výsledek, než SNS zaznamenala ve volbách. Popularita třetí vládní strany Most-Híd činila 6,8 procenta. Trojice zmiňovaných koaličních stran by podle sondáže obsadila ve 150členné sněmovně přesnou polovinu křesel. Z původně čtyřčlenné vládní koalice na Slovensku na začátku září vypadla nejmenší vládní strana Síť. Stalo se tak poté, co stranu opustila většina poslanců a část z nich přestoupila do poslaneckého klubu strany Most-Híd. Popularita Sítě je nyní hluboko pod pětiprocentní hranicí, která zaručuje vstup do sněmovny. Podle sondáže by si křesla ve slovenském parlamentu rozdělilo dohromady osm stran včetně krajně pravicové strany LSNS, která se se ziskem osmi procent hlasů stala největším překvapením letošních parlamentních voleb. Agentura Focus straně nyní naměřila 8,8 procenta.