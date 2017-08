Porodila ve vazbě, dítě ji chtěli vzít. Ústavní soud ale zasáhl v její prospěch

BRNO Ústavní soud (ÚS) předběžným opatřením zasáhl ve prospěch ženy, která ve vazbě porodila a nemohla s dítětem zůstat. Soud nařídil Vězeňské službě, aby přestala zasahovat do práv ženy a jejího novorozeného syna. Měli by tak dostat možnost být spolu. Vězeňská služba sdělila, že vyčkává na konečné rozhodnutí soudů o tom, komu bude dítě svěřeno do péče. Pokud ho dostane matka, bezpečnostní sbor prý jejich společný pobyt umožní.

V rozhodovací činnosti Ústavního soudu je zmíněné rozhodnutí poměrně vzácným krokem, stále však jde jen o předběžné opatření. O ženině stížnosti bude soud teprve rozhodovat, musí totiž získat více informací o kauze a jejím vývoji.



„Vězeňská služba má k dispozici předběžné opatření Obvodního soudu pro Prahu 4 o svěření dítěte do péče příbuzných obviněné. Nyní tedy čekáme na konečné rozhodnutí soudu o tom, komu svěří dítě do péče. V případě, že by rozhodl o svěření dítěte do péče matky, tak samozřejmě pobyt dítěte s matkou umožníme. Ve věci možnosti o dítě dlouhodobě pečovat by pak bylo Vězeňskou službou následně rozhodováno, a to v souladu se zákonnými předpisy,“ napsala mluvčí bezpečnostního sboru Petra Kučerová.

Těhotnou ženu zadrželi policisté v červnu i s jejím manželem. Okresní soud ve Frýdku-Místku ji poslal do vazby. Kvůli vysokému stupni těhotenství začátkem července požádala ředitelku věznice ve Světlé nad Sázavou, aby tam mohla po porodu o dítě pečovat.

K žádosti připojila vyjádření odboru sociálních věcí olomouckého magistrátu, podle kterého není brzká separace od matky v zájmu dítěte. Podle úředníků navíc nic nenasvědčuje tomu, že by péči o dítě zanedbávala.

Překročená kapacita

Vedení věznice ve Světlé nad Sázavou ale žádosti nevyhovělo kvůli překročení kapacity oddělení pro matky s malými dětmi. Jako druhý důvod zaznělo doporučení pediatra, který nesouhlasí s umístěním neočkovaného novorozence ve věznici.



Dítě se narodilo 3. srpna. Zůstalo v porodnici a matku odvezli zpět do vazební věznice. O tři dny později podala ústavní stížnost, 8. srpna Ústavní soud vydal předběžné opatření.

„Veřejný zájem na odvrácení závažné újmy na fyzickém a psychickém stavu stěžovatelky a jejího nezletilého dítěte, stejně jako potřeba zajistit prozatímně ochranu jejich shora uvedených základních práv a svobod, vede Ústavní soud k závěru, že se jedná o případ zvláště naléhavý,“ stojí v usnesení. Soud zdůraznil, že předběžným opatřením nepředjímá celkový výsledek řízení o ústavní stížnosti.

Zákon o výkonu vazby spolu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti umožňují obviněné ženě, které se ve vazbě narodí dítě, aby je měla u sebe a starala se o ně, pokud ho soud nesvěří do péče jiného člověka. O žádosti rozhoduje vedení věznice. ÚS v minulosti v řadě nálezů zdůraznil, že je nutné vždy zohledňovat nejlepší zájem dítěte, a poukazoval také na to, že v raném věku se vytvářejí nejsilnější vazby mezi rodičem a potomkem.

Specializované oddělení pro odsouzené matky s nezletilými dětmi funguje ve Světlé od roku 2002. Podle webu Vězeňské služby je v něm místo pro 15 žen a 20 dětí.