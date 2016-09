Porošenko už další mobilizaci neplánuje. Na frontě v Donbasu chce jen profesionály

Porošenko slíbil, že do konce roku se domů vrátí všichni zmobilizovaní vojáci. Na frontě zůstanou pouze vojáci s profesionálním kontraktem. Branci, povolávání do armády k povinné službě, se už nebudou posílat do oblasti bojů. Současně poděkoval „hrdinným vojákům za přispění k obraně státu před ruskou agresí“.

Konflikt v Donbasu si od svého vypuknutí v dubna 2014 podle odhadu OSN vyžádal více než 9600 mrtvých na obou stranách, včetně civilistů. Kyjev a Západ obviňují Rusko z vojenské podpory separatistů, Moskva to popírá.

Porošenko v rozhovoru s novináři z americké televize CNN připomněl, že ukrajinští vojáci v srpnu 2014 zajali 22 ruských výsadkářů, přestože ruský prezident Vladimir Putin tvrdil, že ruští vojáci na východě Ukrajiny nejsou. V „okupované části“ Donbasu je nyní podle Porošenka více než 700 ruských tanků, na 1250 děl, tisícovka obrněných transportérů a okolo 300 raketometů. Podle ukrajinské rozvědky zde působí asi 4000 až 6000 ruských vojáků.