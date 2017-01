Posaďte se vedle královny. Lóže v Albert Hall je na prodej za 80 milionů korun

Nicolas Shaw, manažer prodeje u Harrods Estates, o nabídce řekl: „Je to opravdu unikátní nabídka. První svého druhu za téměř deset let.“ Lóži s číslem 35 si samozřejmě může koupit jen ten, kdo nemá hluboko do kapsy.

Za cenu dvou a půl milionu liber (zhruba 78 milionů korun) dostane zájemce 12 míst v privátní lóži v jedné z nejslavnějších koncertních hal na světě. Jeho bude k užívání na příštích 849 let. „Je to nabídka pro opravdové milovníky umění,“ dodává Shaw. Předpokládá také, že novým vlastníkem lóže se stane britský investor.

Roční udržovací polatek: téměř 1,5 milionu

Lóže je poblíž míst vyhrazených královské rodině a jde o nejdražší dosud prodávanou. V roce 2014 se prodala desetimístná lóže za více než 37 milionů a v roce 2011 jedna pětimístná za 17 milionů.

Zaplacením kupní částky to ale nekončí, za místa v Albert Hall se platí i roční „udržovací“ poplatek. Základní sazba za velkou lóži je téměř milion a půl korun. Zbytek se odvíjí podle místa, kde se nachází, a také podle počtu navštívených akcí. Kromě britské smetánky vlastní soukromá místa i společnosti živící se prodejem vstupenek, jak ukázala výroční zpráva Charity Comission za rok 2015.

Nový majitel lóže dostane čestné místo Corporation of the Hall of Arts and Sciences, což je výbor, který rozhoduje o směřování a projektech Albert Hall. Dále místo v Charity Comission (komise charity). V něm dostane 12 hlasů při posuzování projektů, jeden za každé místo v lóži.

Problémy s překupnictvím

Albert Hall byla postavena z charitativních příspěvků a výtěžky jdou zpět na charitu. Právě kvůli původnímu charitativnímu záběru se dnes Albert Hall potýká s problémem vlastníků míst, kteří lístky na vyprodaná představení prodávají lidem vysoko nad cenou pro osobní profit.

„Komercionalizace soukromých sedadel je velký problém, ze kterého plyne otázka, jestli je charita věcí v obecném blahu, jako to vyžaduje její podstata,“ prohlásilpředseda komise William Shawcross. Panují oprávněné obavy o to, že nový majitel začne místa komerčně využívat.

Royal Albert Hall je koncertní sál v Londýně dokončený v roce 1871, v té době stál 200 tisíc liber, které se vybraly v charitativních sbírkách. Sál má 5 272 míst, z toho 1300 je v soukromém vlastnictví. Každý rok se v ní odehrává přes 300 akcí na hlavním pódiu a přes 400 ve vedlejších prostorách. V roce 2017 čeká Albert Hall mimo jiné ceremoniální předávání cen Bafta, koncert Titanic live, nebo koncerty Královské filharmonie.