Posedlost psacími stroji. Herec Tom Hanks vydá vlastní sbírku povídek

Sbírka starých psacích strojů Toma Hankse čítá více než sto kusů. V knize Uncommon Type je sedmnáct příběhů a v každém z nich figuruje roli jiný psací stroj. Hanks oznámil, že píše knihu krátkých příběhů již v roce 2014. Jeho pracovní vytíženost ale práci zkomplikovala.

Kniha má být o těch „nejmenších a nejvzdálenějších vzpomínkách, a také o tom, proč se některé věci dějí,“ jak řekl Hanks v rozhovoru pro magazín Entertainment Weekly. Mezi aktéry příběhů je muž, který utekl do New Yorku před občanskou válkou ve své zemi, životem znuděný milionář nebo třeba filmová hvězdička chycená v začarovaném kruhu mediální slávy a opovržení. Každému nějak zkříží cestu psací stroj a jejich život nabere docela jiné obrátky.

Pro Entertainment Weekly také Hanks prozradil, že žádnou ze svých povídek nenapsal na psacím stroji.

Tom Hanks to publish his first book in October. UNCOMMON TYPE will contain 17 stories, each involving a different typewriter. pic.twitter.com/6qGazay59p