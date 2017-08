Poslanci by měli rozhodnout už jen o 16 zákonech, zbytek počká až po volbách

PRAHA Poslanci by na své zatím poslední schůzi před sněmovními volbami měli rozhodnout celkem jen o 16 zákonech. Ve Sněmovně je přitom téměř 200 zákonů, jejichž projednávání dosud nebylo ukončeno. Poslanci by se už však na návrh organizačního výboru neměli zabývat předlohami v prvním nebo druhém čtení.

Na programu už se tak neocitla například novela zákona o České národní bance, která má dát bance zákonné zmocnění určovat parametry hypoték. Schůze začne v úterý 5. září a je zatím plánovaná jako dvoutýdenní.



Na návrhu programu zářijové schůze je devět zákonů ve třetím čtení, jeden zákon, novela lesního zákona, je v prvním čtení, ale vláda navrhla, aby ji Sněmovna schválila ve zrychleném režimu již v prvním čtení. Dva zákony zamítl Senát a čtyři vrátil s pozměňovacím návrhem.

Novela lesního zákona má podle vlády zabránit privatizaci státních lesů. Každé možné nakládání se státními lesy bude muset schválit ministerstvo zemědělství. Ministerstvo v důvodové zprávě k novele zákona píše, že vycházelo při tvorbě normy z koaliční smlouvy. „Nebudeme privatizovat státní lesy“ a „zákonem stanovíme nezcizitelnost státních lesů“, uvádí smlouva.

Schválení čeká i snížení spotřební daně z piva

Na konečné hlasování čeká návrh ODS na snížení spotřební daně z piva. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) ho však již dříve označil za populistický a nelíbí se mu ani odhadovaný výpadek spotřební daně zhruba 800 milionů korun. Sněmovní rozpočtový výbor nepodpořil jeho návrh na zamítnutí, konečné slovo však budou mít poslanci.

Ve třetím čtení by měli poslanci rozhodnout o vládním návrhu na zrušení zákazu dodávek do jaderné elektrárny v íránském Búšehru. Předchozí návrh, který předložili poslanci KSČM, zamítli. Z vládních předloh by měli poslanci schvalovat návrh zákona o platebním styku nebo novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která mění pravidla poskytování dotací.

Z poslaneckých předloh dostal šanci mimo jiné návrh na rozšíření okruhu osob, které mohou žádat o odškodnění za nemovitosti zanechané kvůli druhé světové válce na Podkarpatské Rusi. Ministr Pilný s tímto návrhem nesouhlasí, vadí mu také rozpočtové dopady, ministerstvo je původně odhadlo až na dvě miliardy korun.

Poslanci budou jednat o kontrole veřejné správy

Poslanci by také měli hlasovat například o senátním vetu zákona o řízení a kontrole veřejných financí i o související předloze, která mění jiné zákony. Podle vlády má zjednodušit a harmonizovat kontroly ve veřejné správě, ale podle senátorů by v praxi znamenal jen více byrokracie. Senát ho proto drtivou většinou odmítl.

Vodní zákon i ČNB si počkají na novou sněmovnu

Na návrhu programu už není například novela vodního zákona, která zpřesňuje mimo jiné povinnosti při likvidaci odpadních vod. Zemědělský výbor do ní navrhl vložit výjimku, která by umožnila zřizovat dětské tábory i v záplavových zónách kolem řek.

Pořadatelé si stěžují, že úřady nechtějí v těchto místech tábory povolovat. Zákaz zřizování táborů by se neměl vztahovat na tábory sestávajících pouze ze stanů, které se v daném místě zřizovaly ještě před stanovením zóny záplavového území a které lze v případě povodňového nebezpečí neprodleně odstranit.

Řada už nepřijde zřejmě ani na novelu zákona o ČNB. Centrální bance měla přinést zákonné zmocnění určovat limity úvěrů na bydlení. ČNB je nyní vydává formou doporučení, to ale není vymahatelné. Řada poslanců se obává, že to zájemcům ztíží přístup k hypotékám a tím k vlastnímu bydlení. Na začátku června ani nedokončili druhé čtení této předlohy.