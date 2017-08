Poslanci přerušili debatu o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání. Chtějí s nimi jednat osobně

Sněmovní mandátový a imunitní výbor v pátek přerušil jednání o vydání předsedy hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedy hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Poslance, které chce policie obvinit kvůli padesátimilionové dotaci na stavbu farmy Čapí hnízdo, zve na další zasedání. Babiš a Faltýnek budou vysvětlovat členům výboru svůj pohled na policejní žádost ve středu 30. srpna. Novinářům to řekla předsedkyně výboru Miroslava Němcová (ODS).

Výbor pozval také zástupce policie a státního zastupitelství. Požádal o celý policejní spis případu. „Počítám s tím, že výbor udělá všechno pro to, aby věc uzavřel do 5. září,“ uvedla Němcová. Výbor vydává doporučení pro plénum, zda má poslance ke stíhání vydat, nebo ne. Sněmovna by měla rozhodnout na schůzi, která začne právě 5. září.

Babiše chce policie podle médií stíhat pro podezření z dotačního podvodu a pro poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství. Babiš jakékoli pochybení odmítá. Policejní žádost o své vydání označuje za snahu politického systému zlikvidovat ho a ovlivnit říjnové parlamentní volby.

Němcová pokládá Babišovu argumentaci za ryze účelovou. Místopředseda výboru Jiří Dolejš (KSČM) k možnému politickému motivu uvedl, že dosud slyšel jediný konkrétní argument, a to načasování žádosti. „A upřímně řečeno, je to slabý argument, protože policie případ vyšetřuje skoro dva roky,“ řekl. Podobně se vyjádřil další místopředseda výboru Stanislav Huml (ČSSD), podle kterého je policejní žádost podrobná a dobře zpracovaná. „Je to, pravda, před volbami, ale ony jsou volby pořád nějaké. Rok a půl na prošetření, to je přiměřeně dlouhá doba,“ míní Huml.

„Pokud tam nějaké politické pozadí je, tak určitě není napsané v té žádosti,“ řekl místopředseda výboru Matěj Fichtner (ANO). Podstatné je podle něho to, zda se policii podaří nebo nepodaří prokázat úmyslné zavinění. „V té žádosti, asi mohu říct, o tom není ani slovo. Je otázkou, jakými důkazy policie disponuje,“ podotkl Fichtner. Člen výboru za ANO František Petrtýl žádost vidí jako popis legálních kroků, kterým je dána nálepka nelegitimnosti nebo špatného jednání.

K Babišovu požadavku na poskytnutí policejní žádosti Němcová řekla, že v minulosti do ní bylo umožněno nahlédnout jen v jednom případě na základě předchozího souhlasu dozorového státního zástupce. Žalobce je podle informací ČTK do konce příštího týdne na dovolené.

Bývalý ministr financí Babiš a předseda poslanců hnutí Faltýnek čelí trestnímu oznámení v souvislosti s Čapím hnízdem od sklonku předloňska. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví, a nebylo tak možné dohledat jejího majitele. Díky změně získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Loni Babiš ve Sněmovně řekl, že v té době vlastnily farmu jeho dvě dospělé děti a bratr jeho partnerky, nynější manželky Moniky Babišové.

Po několika letech, kdy farma dodržovala dotační podmínku, se vrátila do skupiny Agrofert. Skupinu Babiš letos převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Okolnosti dotace prověřuje také Evropský úřad proti podvodům (OLAF). Vyšetřování by mohl uzavřít do konce roku.

Sněmovna rozhodovala v nynějším volebním období zatím o sedmi poslancích, které chtěla policie stíhat. V jednom případě byl verdikt záporný. Pokud dolní komora poslance ke stíhání nevydá, policisté ho mohou případně obvinit až potom, co mu skončí mandát. Pokud Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydá a v říjnových volbách poslanecké mandáty obhájí, policie bude muset žádat o jejich vydání znovu.