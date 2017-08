Poslanci vyslechnou k únikům ze spisů Chovance a senátoři rozhodnou Srpovi

Sněmovní komise dnes v souvislosti s úniky informací z vyšetřovacích spisů vyslechne ministra vnitra i policejního prezidenta, senátoři budou jednat o Karlu Srpovi a slovenský premiér se chystá hasit vládní krizi.

Sněmovní komise vyslechne Chovance a Tuhého. Od devíti hodin se sejde sněmovní vyšetřovací komise k únikům informací z vyšetřovacích spisů. Vyslechnout by měla ministra vnitra Milana Chovance a policejního prezidenta Tomáše Tuhého. Dalšími předvolanými jsou pak bývalý náměstek ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Dušan Brunclík a investigativní novinář Janek Kroupa.

Senátoři budou jednat o Srpovi. Odpoledne se na schůzi Volební komise Senátu bude projednávat návrh na nového kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Na návrh prezidenta Miloše Zemana by se jím měl stát dlouholetý šéf Jazzové sekce Karel Srp, jenž se v lednu neúspěšně ucházel o členství v Etické komisi pro vyznamenávání aktivních odpůrců vůči komunismu, kam jej taktéž navrhl prezident. Důvodem odmítnutí byla Srpova údajná spolupráce s StB.

Vládní krize na Slovensku. Slovenská národní strana v pondělí vypověděla koaliční smlouvu, důvodem je spor o ministerstvo školství i usilování národní strany o změny pravidel fungování koalice. Překvapivý krok sice nemusí nutně znamenat pád vlády, předčasné volby však nejsou vyloučené. Premiér Robert Fico na dnešní dopoledne kvůli vládní krizi svolal koaliční radu, nad níž bude chtít od předsedy národní strany Andreje Danka vysvětlení.

Bude z bouře hurikán? Za oceánem míří k pevnině tropická bouře Franklin, která by mohla dosáhnout síly hurikánu. Po dosažení Yucatánského poloostrova bude postupovat přes Mexický záliv směrem k centrální části Mexika. Tamní úřady vyhlásily pohotovost.

Rozbouřená Venezuela. Parlamentní krize ve Venezuele pokračuje. Ze země kvůli nestabilní situaci odchází přes hranice s Kolumbií denně 25 tisíc lidí. Vláda autoritářského režimu prezidenta Nicoláse Mandura o víkendu potlačila vzpouru části venezuelské armády a v zemi se pomalu etabluje Ústavodárné shromáždění, které podle kritiků ohrožuje činnost parlamentu a tím i celý demokratický systém. I dnes budeme podrobně sledovat další vývoj.

Devět let od neštěstí ve Studénce. Před devíti lety narazil mezinárodní vlak mířící z Krakova do Prahy v železniční stanici Studénka do konstrukce opravovaného silničního mostu, která se několik sekund před tím zřítila na trať. Zemřelo tehdy 8 lidí, na 70 bylo zraněno. Pozůstalí po obětech a účastníci nehody vlaku dnes na místě uctí památku obětí neštěstí.

Kolik lidí nemá zaměstnání? Úřad práce dnes zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červenec. Vzhledem k sezonním pracím lze očekávat, že se nezaměstnanost i v tomto letním měsíci dostala na rekordně nízké hodnoty.

Stamilionová kauza u soudu. Městský soud v Praze dnes bude řešit kauzu prodeje někdejších budov Českých drah Univerzitě Karlově. Obžalobě čelí osm lidí, stát podle ní přišel kvůli nepravdivým znaleckým posudkům o několik set milionů korun.