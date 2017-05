Poslankyně za ČSSD Marie Benešová: Nedá se na to koukat. Vláda musí padnout

Pouze ODS ústy svého místopředsedy Martina Kupky v neděli v pořadu OVM sdělila, že komunisty nepodpoří.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš však o víkendu tajemně naznačil, že pro nápad s vyslovením nedůvěry ulovili politika vládní koalice. „Každé jméno zveřejňovat nebudu, ale podstatné je, že krom našich vlastních hlasů a přislíbených hlasů opozičních kolegů máme i jedno jméno z koaličních lavic,“ pronesl Dolejš, podle jehož strany by se mimořádná schůze dolní komory měla odehrát do dvou týdnů.

LN zjistily, že oním „renegátem“ je poslankyně zvolená za ČSSD a kritička vedení sociální demokracie Marie Benešová. „Podepsala jsem to už na poslední mimořádné schůzi sněmovny, protože už se na ty kejkle nedá koukat. Bylo by rozumnější, kdyby vláda padla. Pak může vyjednávání o další situaci řídit prezident Zeman,“ řekla LN Benešová, která patří ke spojencům prezidenta Miloše Zemana.

Vládní hašteření prohloubil Sobotka

Podle ní by pak ve hře bylo několik variant, všechny však považuje za přijatelnější, než je současná krize české vlády. „Kdyby padla vláda, prezident může nechat sestavit novou vládu na stejném koaličním půdorysu. Jen by mohl jmenovat jiného premiéra. Možností jsou i předčasné volby, jsem klidně pro. Nedá se na to koukat,“ dodala Benešová, která v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny ohlásila konec politické kariéry.

Vládní hašteření prohloubil v pondělí nesouhlas premiéra Sobotky s návrhem hnutí ANO, aby se vedení ministerstva financí po Andreji Babišovi chopila současná náměstkyně Alena Schillerová. „Také se mi nelíbí šprajc Sobotky, že nevěří vybrané náměstkyni, kterou navrhl Babiš po sobě na ministerstvo financí, ale nikdo už se nezabývá otázkou, proč na druhou stranu věří vybranému náměstkovi za odcházející ministryni školství Valachovou panu Stanislavu Štěchovi, který byl na tomto ministerstvu v době, kdy se tam páchala trestná činnost, jež je nyní předmětem vazebního vyšetřování. To nemá logiku a hlavně souměřitelnost!“ dodala Benešová.

Rovněž zkritizovala, jakým způsobem se někteří politici navážejí do činnosti státního zastupitelství. Naposledy tak v neděli v pořadu Otázky Václava Moravce učinil ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD), který se otřel o šéfku Vrchního státního zastupitelství v Praze Lenku Bradáčovou. Zaorálek se podivoval, proč státní zástupci ještě neprovedli domovní prohlídky v kauze nahrávek kolem ministra financí Babiše. „Proč, jak to říkal jeden poslanec opoziční, neprobíhá prohlídka,“ ptal se ve vysílání České televize místopředseda ČSSD.

Benešová, která v minulosti působila ve funkci nejvyšší státní zástupkyně, Zaorálkův apel považuje za příšerný. „Naprosto se nemůžu ztotožnit s tím, aby politici úkolovali státní zástupce, co mají stíhat. To je nepřijatelné,“ dodala Benešová, která ve funkci nejvyšší žalobkyně proslula bojem proti takzvané justiční mafii.