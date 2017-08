Poslední žijící přeběhlík z USA do KLDR je mrtvý. Bývalý voják našel štěstí v režimu Kimů

PCHJONGJANG/PRAHA Poslední americký voják, který po Korejské válce utekl do Severní Koreje, zemřel. Před kamerou to v KLDR potvrdili přímo synové přeběhlíka Jamese Josepha Dresnoka, k úmrtí údajně došlo už loni v listopadu. Patřil k malému počtu Američanů, kteří se rozhodli překročit hranici v roce 1962 a slíbit věrnost vládnoucí dynastii Kimů.

Poté, co zběhl do KLDR, se Dresnok často objevoval v propagandistických filmech. Byl považován za posledního žijícího Američana, který po válce utekl. Ostatní už buď zemřeli, nebo jim bylo umožněno vrátit se do domoviny.

Dva ze tří Dresnokových synů, již dospělí Ted a James, kteří v režimu Kim Čong-una nadále žijí, promluvili pro kamery státního webu Uriminzokkiri. Potvrdili v rozhovoru, že jejich otec v listopadu minulého roku utrpěl mrtvici, která se mu stala osudnou.

„Náš otec byl v rukou republiky, která mu dávala jen lásku a péči strany, než ve věku 74 let zemřel,“ řekl podle britského listu The Guardian starší z bratrů Ted. On i jeho bratr si oblékli vojenskou uniformu korejské lidové armády. Nechyběly na nich odznaky se zakladatelem režimu a dědečkem současného vůdce Kim Ir-senem i druhým vládcem v pořadí Kim Čong-ilem.

Oba bratři se narodili v Severní Koreji a hovoří korejsky se silným severním přízvukem. „Otec nás požádal, abychom věnovali svou oddanou službu našemu velkému vůdci Kim Čong-unovi,“ řekl Ted, jehož korejské jméno zní Hong Sun-čchol. Komentáře obou mužů se v ničem nelišily od vyjádření běžných Severokorejců, kteří si dávají velký pozor, co říkají, když hovoří pro zahraniční publikum.

Smetení USA z povrchu zemského

Bratři se v oficiálních severokorejských médiích objevili podruhé. V květnu 2016 pěli chválu na účet svého režimu. Tentokrát se nezapomněli dotknout problematiky aktuálního napětí mezi Pchjongjangem a Washingtonem. Ted Dresnok kritizoval „americké imperialisty“ za to, že vyvolávají „válečnou hysterii a šílenství“, ačkoliv vědí jen málo o armádě a lidu KLDR.

„Nenecháme si ujít příležitost na smetení americké země z povrchu zemského navždy,“ předestřel starší z bratrů, jak si představuje budoucnost v případě, že by vypukla skutečná válka.

„Máme našeho drahého nejvyššího velitele Kim Čong-una. Když je po našem boku, naše vítězství je jisté,“ řekl na kameru mladší bratr James Dresnok, jenž v korejštině vystupuje pod jménem Hong Čchol.

Od července, kdy Severní Korea otestovala dvě interkontinentální balistické střely, se postupně zvyšuje napětí v regionu. Američané totiž předpokládají, že dolet těchto raket zahrnuje prakticky všechna významná města USA. Došlo proto k slovní přestřelce mezi Pchjongjangem a Washingtonem. Americký prezident Donald Trump varoval před „ohněm a zuřivostí“, zatímco severokorejské protějšky hrozily útokem na americkou základnu na ostrově Guam v Tichomoří.

Zběhl po rozvodu

James Dresnok starší překročil minové pole v demilitarizované zóně na hranici mezi oběma Korejemi poté, co se s ním rozvedla jeho žena, a kvůli nespecifikovaným problémům v americké armádě měl být postaven před vojenský soud. Podobně se zachovalo celkem asi tucet dalších Američanů.

Dresnok byl však nejviditelnější v zahraničí, proslavil jej britský dokument Crossing the Line (Překročení hranice). V něm vyjadřoval spokojenost s životem v Pchjongjangu, kde se občanům žije o něco lépe než ve zbytku od okolního světa izolované země. V rozhovoru pro americkou stanici CBS zase řekl, že by KLDR nikdy neopustil, ani kdyby před něj „někdo postavil miliardu dolarů ve zlatě“.