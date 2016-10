‚Pošlete všechny svalnaté mladé muže na frontu.‘ Rusové žijí hrozbou třetí světové války

„Ve vzduchu to páchne třetí světovou válkou,“ konstatuje syrský prezident Baššár Asad a tvrdí, že „Rusko bojuje proti terorismu, aby před ním chránilo celý svět. Zatímco USA využívají terorismus jako trumf při své hře o nadvládu nad světem.“ Ostatně celý rozhovor, zveřejněný včera v populárním ruském listu Komsomolskaja pravda, je veden v duchu „Sýrie a Rusko proti zbytku světa“.

Díky zkušené, Kremlu oddané ruské válečné korespondentce a nositelce medaile Za návrat Krymu Darje Aslamovové se několikrát v textu objevuje i téma Velké vlastenecké války: „Vyhlaste všeobecnou mobilizaci. Pošlete všechny svalnaté mladé muže na frontu, jako jsme to udělali my za Velké vlastenecké války,“ radí novinářka prezidentovi. Ten pokyvuje hlavou.

Na vině je Západ

Asad popírá civilní oběti v Aleppu a tvrdí, že fotografie zakrvácených dětí jsou „nástrojem západní propagandy“.

Celý rozhovor zapadá do atmosféry strachu z útoku Ameriky, která vládne v posledních týdnech v Rusku. Termín „třetí světová válka“ nezněl z ruských médií od rozpadu SSSR ještě nikdy tak často jako nyní. Není divu, že vrcholící jednání o rozpočtu je ovlivněno přesvědčením: „Musíme se bránit proti celému světu.“ Rusko minulý týden již potvrdilo, že v Sýrii ponechá své vojenské základny natrvalo. Kromě toho ministerstvo obrany uvažuje o základnách ve Vietnamu, na Kubě a v Egyptě. Tam, kde byly kdysi sovětské vojenské základny.

Moskva také pozastavila platnost dohody s USA o likvidaci nadbytečného plutonia a do Kaliningradské oblasti přemísťuje raketové systémy Iskander. „Stav neustálého ohrožení vnějším nepřítelem je dobře vnímán domácím publikem. Více nepřátel znamená, že jsme zase o kus silnější,“ píše ruský list Vědomosti. O neustálé snaze připravovat občany na nejhorší svědčí i celostátní cvičení civilní obrany, kterého se od 4. do 7. října zúčastnilo přes 40 milionů Rusů. Moskvané byli ujištěni, že se všichni vejdou do protibombových krytů, v Petrohradu zase každý občan bude v případě světové války po dobu dvaceti dnů dostávat 300 gramů chleba denně.

Známý ruský politolog Denis Dragunskij označil podobné akce za snahu stmelit ruský národ kolem jeho vůdce Vladimira Putina, který je zárukou bezpečnosti. Kromě toho ve stavu všeobecného ohrožení je možné státu odpustit i rostoucí ceny. „Putina žene představa o dominantní roli Ruska ve světě,“ říká Igor Zevelev, bývalý šéf ruské kanceláře Mac-Arthurovy nadace, jež se zabývá globálními problémy lidstva.

Přitom podle ruských politologů mnohem víc než přímý rusko-americký střet, který by se rozhořel ve třetí světovou válku, hrozí náhodné incidenty na území třetích zemí, kde mají své vojenské formace Američané i Rusové. Tedy právě v Sýrii. Přímý jaderný rusko-americký konflikt je údajně téměř vyloučen.

Ovšem experti se obávají chyby, která by mohla zapříčinit střet amerických stíhaček páté generace s ruskými systémy S-300 rozmístěnými v Sýrii. Nebezpečná je i technologická havárie, protože ruské jaderné hlavice jsou v zoufalém stavu a mnohé měly být vyřazeny z výzbroje už na konci 90 .let.

Existuje ještě jeden katastrofický scénář: teroristé se zmocní jaderné zbraně a provedou akci tak, aby si jedna strana myslela, že na ni zaútočila ta druhá.

I když jaderný konflikt za pravděpodobný nepokládají ani v USA, ani v Rusku, kybernetická válka už začala. A následky mohou být stejně hrůzné jako v případě války konvenční.