Posmívají se jí, že je tlustá. Změním ideál krásy, vzkazuje kanadská miss

Bearchellová prý často slýchávala otázky typu: „Co se ti stalo? Proč jsi tolik přibrala? Takhle nevyhraješ!“ Tentokrát to ale nenechala bez odezvy. Jeden z novinářů se jí totiž během soutěže zeptal, jaké je to být o tolik větší než ostatní modelky.

„Skoro jsem ztratila řeč. Pomyslela jsem si - jaké je to být sama sebou? Jaké to je cítit se dobře ve vlastní kůži? Jaké to je naplnit svůj sen a reprezentovat Kanadu na mezinárodní soutěži krásy? Jaké to je být vzorem pro tolik žen, které hledají někoho, ke komu by mohly vzhlížet? Jaké to je změnit pohled na ideál krásy? Moje odpověď je tedy: Je to skvělý pocit,“ reagovala zpětně na dotaz novináře na sociálních sítích.



Kanadská miss studuje práva, závodně běhá a spoluvlastní oděvní společnost. Její účast v soutěži krásy byla doprovázena spoustou negativních reakcí, které se Bearchellová nebála sdílet s veřejností, napsal server CNN. „Mým cílem je změnit vnímání krásy, aby ženy po celém světě začaly hledat skutečnou krásu a s tím spojené sebevědomí uvnitř sama sebe,“ napsala v jednom ze svých tweetů.