Povodně hrozí jen na lokálních říčkách, vydatně pršet přestane k večeru říká odborník

Vydatně prší také na jihozápadě Středočeského kraje i v sousedních okresech Plzeňského a Jihočeského kraje. „K večeru budou srážky ustávat, v následujících dnech budou místy přeháňky, ojediněle bouřky. Situace nebude extrémní. Morava bude těchto vydatných srážek ušetřena,“ sdělil mluvčí Českého hydrometeorologického úřadu Petr Dvořák.



Lidovky.cz: Jak dlouho budou trvat extrémní srážky v Praze a středních Čechách?

Pršet bude do dnešního odpoledne, nebo podvečera. K večeru budou srážky ustávat. V noci by mělo být jasno. Déšť by měli ustávat v pozdních odpoledních hodinách.

Lidovky.cz: Nyní je v platnosti předpovědní výstražná informace na extrémní nebo vydatný déšť v Čechách. Co mohou očekávat lidé na Moravě?

Na Moravu se srážky nepřesunou, nebo zasáhnou pouze severní hory. Vypadá to, že Morava bude těchto vydatných srážek ušetřena.

Lidovky.cz: Jsou intenzivní srážky v tomto období obvyklé?

Ano, nesouvisí přímo s bouřkovou aktivitou ale s tlakovou níží, která je přímo nad námi, nicméně takovýto typ srážek v tomto letním období je běžný.

Lidovky.cz: Mají srážky svoji příčinu?

Příčinou je tlaková níže jejíž střed je přímo nad námi. Můžeme si to představit jako oblast nižšího tlaku která je nad námi, ze všech stran sem stéká vzduch, který je následně vytlačován do výšky. Tento výstupní pohyb vzduchu potom způsobuje vznik oblačnosti a srážek.

Lidovky.cz: Kam spadlé srážky odtečou? Je kanalizace a půda schopna množství vody pojmout?

Srážky se projeví na stavu povrchových a podpovrchových vod. Otázkou je, jak se změní situace podpovrchových vod, vrtaných studní. Tato situace je na našem území dlouhodobě kritická, zřejmě nedojde k výraznému zlepšení. Spíše se zvednou povrchové vody. Žádné velké povodně z těchto srážek nevzniknou, hladina menších řek krátkodobě mírně stoupne a přebytková voda odteče. Spadlou vodu budou odvádět především povodí Vltavy, Berounky a Labe do Německa. Moravy se situace netýká.

Lidovky.cz: Hrozí v rizikových oblastech záplavy?

Část výstrahy se týká povodňového nebezpečí, dojde ke zvýšení hladiny menších řek, ale povodně z těchto srážek nevzniknou, hladina menších řek krátkodobě mírně stoupne a přebytková voda odteče. Povodně mohou vzniknout pouze lokální, na menších tocích, které nejsou schopné příval vody odvést, například řeka Litavka. Povodně mohou zasáhnout krátkodobě zahrádky. Na větších tocích záplavy nehrozí.

Lidovky.cz: Jaké je předpověď pro následující týden?

V následujících dnech bude počasí ovlivňovat tlaková níže nad jižní Skandinávií, kolem které k nám bude proudit chladnější vzduch od severozápadu. V průběhu příštího týdne se ze západní do střední Evropy začne rozšiřovat oblast vyššího tlaku vzduchu.

V pátek bude Oblačno až polojasno, během dne místy přeháňky, zejména na horách. Ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na jihovýchodě až 27 °C.

V sobotu bude převážně oblačno, zpočátku ojediněle, během dne místy déšť nebo přeháňky. Ojediněle bouřky, zejména na východě. Nejvyšší denní teploty 19 až 23 °C.

V neděli bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Nejvyšší denní teploty 16 až 20 °C. V pondělí bude oblačno až polojasno, místy přeháňky. Nejvyšší denní teploty 18 až 22 °C.

Od úterka do čtvrtka bude zpočátku oblačno až polojasno, místy přeháňky. Postupně polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle přeháňky. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C.

Lidovky.cz: Jaké jsou vyhlídky počasí u nás v příštím měsíci?

Předpokládáme, že období do 23. července bude jako celek teplotně průměrné. Nejteplejší počasí očekáváme v prvním týdnu (26.6.-2.7.), v dalších třech týdnech předpokládáme teploty většinou blízké dlouhodobým průměrům. Z hlediska množství srážek předpokládáme, že první dva týdny předpovědi (26.6.-9.7) budou nadprůměrné. Třetí týden předpovědi předpokládáme srážkově průměrný, čtvrtý týden spíše podprůměrný. Nejčastější budou přeháňky, bouřky. Lze očekávat velké rozdíly ve srážkové bilanci mezi jednotlivými regiony.

Lidovky.cz: Na stanici Dobřichovice spadlo za posledních šest hodin více než 50 milimetrů srážek. Zároveň jste na místní stanici naměřili v minulosti extrémní teploty. Jsou pro určité oblasti výkyvy počasí typické?

Co se týče srážek, jedná se o náhodu. Díky poloze Dobřichovic v kotlině a díky nízké nadmořské výšce zde padají teplotní rekordy často.