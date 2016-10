Zacharíja Malahifdží, který patří k povstalcům, v pátek řekl, že nové ofenzívy se zúčastní několik skupin a že útoky na leteckou základnu už k ní patří.



Základna Najrab leží jihovýchodně od Aleppa a od jeho centra je vzdálená asi deset kilometrů. Podle exilové organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR) použili povstalci při útoku granátomety Grad. SANA tvrdí, že povstalci zaútočili na západní Halab, který spadá pod kontrolu vlády. Podle agentury byly zasaženy dvě čtvrtě a v jedné zemřeli při zásahu školy tři děti a další byly zraněny. Podle SOHR při obou útocích přišlo o život šest dětí mladších 16 let.

Smoke rising from the #Aleppo airport after opposition forces shelled it with dozens of grad rockets pic.twitter.com/5IdyLK3OZm