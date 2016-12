Požár kamionu s auty na Černém mostě poškodil most, škoda se odhaduje kolem 5 milionů korun

Most, po kterém nájezd vede, mohl být poškozen požárem. Statik most posoudil a povolil jeho zprovoznění, dodala mluvčí pražské policie Andrea Zoulová. Silnice by se tak podle ní mohla otevřít kolem poledne.

Kamion s pražskou poznávací značkou hořel pod nadjezdem. Požár byl ohlášen krátce před 4:00, nikdo při něm nebyl zraněn. Hasiči museli z kamionu vynést propanbutanovou láhev, uvedl Piesch. „Z osmi aut, která převážel, bylo šest totálně zničeno požárem, dvě se podařilo uchránit,“ dodal.

Podle zástupce hasičů se mohl oheň rozšířit od přehřátých brzd. „Podle prvotních informací požár vznikl v důsledku technické závady jedné z pneumatik,“ uvedla Zoulová.

Podle zástupce hasičů oheň zřejmě poškodil i vozovku, rozsah škod zjišťují pracovníci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). „Vlivem požáru došlo s největší pravděpodobností k poškození mostu, takže na místo bude muset přijet statik. Zprovoznění mostu se protáhne,“ řekla Zoulová. Osobní auta mohou uzavírku objet přes kruhový objezd u obchodu Ikea. „Pro nákladní auta bude lepší, když pojedou po okruhu,“ doporučila policejní mluvčí.

Policie z nájezdu odkláněla dopravu, protože bylo podezření, že oheň poškodil most a v něm uložené kabely.