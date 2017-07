Požár v Elektrárně Dětmarovice budou hasiči likvidovat do pondělí

Dětmarovice (Karvinsko) Hasiči pokračují v likvidaci požáru absorbéru v Elektrárně Dětmarovice na Karvinsku. Jsou v něm stále lokální ohniska požáru, která hasiči nechávají dohořet. Předpokládá se, že to takto bude pokračovat až do pondělí. V sobotu to řekl ředitel moravskoslezských hasičů Vladimír Vlček.

„Je to ve stavu, že máme požár lokalizovaný, není předpoklad, že by se dál šířil, ale po dohodě se statikem je lepší, když se absorbér a ty konstrukce nechají přirozeně vychladnout, než abychom na ně používali vodu,“ řekl Vlček.



V elektrárně začalo hořet v pátek okolo 10:30, požár se podařilo lokalizovat okolo 18:00. Příčina zatím není známa. Hoří vnitřní vestavba rekonstruovaného absorbéru, tedy zařízení, které slouží ke snižování emisí síry. Během požáru utrpělo podle mluvčího hasičů Jakuba Kozáka újmu na zdraví osm lidí. Bylo mezi nimi pět civilních pracovníků, kteří se hlavně nadýchali kouře, a tři hasiči, u nichž šlo především o přehřátí či vyčerpání. Čtyři lidi, včetně jednoho hasiče, odvezli záchranáři do nemocnice.

Elektrárnu provozuje společnost ČEZ. Její mluvčí Marie Pásková uvedla, že škodu bude možné vyčíslit nejdříve příští týden, až si místo budou moci prohlédnout technici. Elektrárna dodává teplo do Bohumína a Orlové na Karvinsku. K jejich zásobování firma musí použít náhradní zdroje, dodávky by ale neměly být ohroženy.

Požár hasilo celkem 17 jednotek

Nyní už na místě zasahuje jenom podniková jednotka hasičů, která hlídá ohniska v absorbéru. Kromě toho ale hasiči také obsluhují nornou stěnu na řece Olši, která teče poblíž elektrárny, a čerpají vodu z jímek, do nichž se stahuje voda kontaminovaná při hašení i z technologie. Voda se odváží na bezpečné místo.

„Pokračuje také chlazení tlakových lahví, které byly zasaženy požárem. Při té relativně vysoké teplotě hrozil jejich výbuch,“ řekl Vlček.

Tepelná elektrárna Dětmarovice je v provozu od roku 1975. S výkonem 800 megawattů je nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku.