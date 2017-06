Požár v Kalifornii sežehl ranč herce Galeckiho z Teorie velkého třesku

Podle CNN nebyl Galecki v době požáru doma a od chvíle, co ranč pohltil požár se na místo nedostal. Oheň sežehl na 1598 akrů.



„Mé srdce jde všem v této oblasti, kteří také zažívají ztráty z tohoto zlověstného ohně. Hrozba, s níž žijeme neustále, což se může zdát bláznivé, ale děláme to proto, že žijeme v naší krásné venkovské oblasti,“ řekl Galecki ve svém prohlášení poskytnutém společnosti CNN.

V úterý večer se již mohli obyvatelé místních obydlí vrátit do svých domovů. Galecki také za celou komunitu poděkoval hasičckému sboru za skvělou práci.

„Není to infrastruktura, co vytváří komunitu - to jsou lidé. A pokud mě lidé Santa Margarita něco naučili, tak je to, že jakmile se kouř vyjasní doslova i obrazně, je načase vrátit se a stavět nanovo. Již jsme to udělali předtím a budeme to muset udělat společně znovu. A to udělá naši komunitu ještě bližší a silnější,“ uvedl Galecki pro CNN.