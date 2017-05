Pozor, neklikejte na neznámé přílohy! A nahradí Schillerová Babiše?

Projde Schillerová? Prezident Miloš Zeman v neděli vzkázal z Pekingu, že pokud by premiér Bohuslav Sobotka navrhl na post ministryně financí dosavadní náměstkyni Alenu Schillerovou, kterou doporučil jako svou nástupkyni Andrej Babiš, návrh by akceptoval. Sobotka kontroval, že prezident by se neměl vyjadřovat k návrhům, které mu nikdo nepředložil a řekne, hnutí ANO svůj verdikt na ranním jednání koalice. Už brzo tedy nejspíš budeme mít jasno.

Viry a odposlechy. Jméno Andreje Babiše zazní v souvislosti s nedávno zveřejněnými odposlechy s novinářem MFD Markem Přibilem i na dnešním jednání Bezpečnostní rady státu. Ta se podle Sobotky bude věnovat i dopadům současných masivních světových kyberútoků, které v pátek prostřednictvím vyděračského programu paralyzovaly britské nemocnice (v Británii pokračuje vyšetřování) a řadu firem po celém světě. Dokud je nezbrzdil krok britského bezpečnostního experta, poškodily 200 tisíc zařízení v celkem 150 zemích včetně Česka.

Neklikejte na přílohy! Bezpečnostní experti varují, že dočasně paralyzovaný program se může v další vlně začít šířit právě dnes, kdy po víkendu usedne k počítači řada lidí a začnou proklikávat firemní e-maily. Doporučení jsou následující: ujistěte se, že máte nainstalovanou nejaktuálnější verzi operačního systému, neklikejte na žádné nevyžádané přílohy a nespouštějte žádné neprověřené programy. V opačném případě můžete snadno přijít o všechna svá data.

Kufry pod drobnohledem. Na možná rizika myslí i Letiště Václava Havla, které od dneška posiluje bezpečnostní opatření. Pražské letiště začne namátkově kontrolovat přítomnost stop po výbušninách v zavazadlech cestujících. Pasažéry letiště vyzvalo, aby pro zavazadla zabezpečovala tak, aby je obsluha mohla otevřít bez poškození. Takže kdo má rád svůj kufr, může se pomalu rozloučit s kódovým zámkem.

Hurá do Nan-ťingu. Zabezpečení zavazadel na ruzyňském letišti nemusí trápit prezidenta Miloše Zemana, který ve čtvrtek odletěl na státní návštěvu Číny z Kbel. Po nabitém programu v Pekingu se dnes přesune zvláštním armádním letadlem do osmimilionového Nan-ťingu– města, které dodnes žije ve stínu masakru z roku 1937, kdy v něm japonská císařská armáda zlikvidovala statisíce civilistů. Zde bude od 13 hodin pokračovat ve svém naplánovaném programu... a možná i rozdávání dalších kontroverzních bonmotů.

Macronův premiér. Francie se dnes probudila do nového týdne s novou hlavou státu. Během slavnostní inaugurace včera přebral úřad Emmanuel Macron. Dnes podle očekávání jmenuje šéfa nové vlády. Odpoledne se pak setká s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Vzhledem k tomu, že volá po reformě EU, budou mít rozhodně o čem diskutovat.

Kvůli hře u soudu. Po odročení by měl řecký soud od osmé hodiny ranní konečně projednávat případ dvou Čechů obviněných ze špionáže. Martin Pezlar a Ivan Buchta podle řeckých úřadů v roce 2012 jako zaměstnanci softwarové firmy pořizovali pro počítačovou hru Arma 3 snímky vojenských objektů v citlivé oblasti na ostrově Limnos u hranice s Tureckem. Oba muži tvrdí, že v Řecku trávili dovolenou a fotografovali jako turisté.