Lázně dávají lidem práci

Samotné lázeňské společnosti zaměstnávají vice jak 450 lidí. V lázeňských místech lze navíc počítat se synergickým efektem, kdy provoz lázeňského zařízení na sebe váže další pracovní místa. Jsou to běžně tři až čtyři pracovní pozice v navazujících službách.

Lázeňští hosté jsou ubytováváni také v penzionech, navštěvují restaurační zařízení, obchody. Za loňský rok do třeboňských lázní přijelo na 30 000 hostů, a to i přes tříměsíční rekonstrukční odstávku jednoho z provozů. V krizovém roce 2013 se skokově snížil počet hostů v lázních až o 65 %, a to znamenalo výraznou negativní odezvu i v řadách místních podnikatelů. Dnes se snažíme více oslovit i samoplátce, jelikož možnost čerpat lázeňskou péči skrze příspěvek pojišťovny je odvislá od strategie ministerstva zdravotnictví. A osoby na nejvyšších pozicích, které ji ovlivňují, se, jak známo, mění. Třeboňsko jako turistický region je do značné míry ovlivněn sezonní prací. O brigádnická místa tady není nouze. Atraktivita regionu ale není samospasitelná. Turistům musíme nabídnout to, co je udrží na místě déle. Jsme regionem, kde nejsou velké průmyslové podniky. Naším průmyslem je cestovní ruch a v něm spočívají pracovní příležitosti. Domácí cestovní ruch je na vzestupu a o turistu soupeří i jiné české regiony. Také atraktivní. Pro nás z toho vyplývá, že nesmíme usnout na vavřínech. A to platí nejen pro samotné město Třeboň, ale pro naše krásné Třeboňsko jako celek.