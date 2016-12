V Praze 1 honíme mičudu velmi čile

V Praze 1 nemáme žádné lesoparky, velká koupaliště a podobná přirozená zázemí pro aktivní sportovní vyžití. V historickém srdci města nám tedy nezbývá, než doslova na dřeň vydolovat všechny formy sportování, jež přicházejí v úvahu.

Městská část Praha 1 samozřejmě zodpovědně udržuje svá hřiště určená ke sportu, jako je například skvělý areál Na Františku. Kromě toho ale sama organizuje pro místní obyvatele turnaje ve futsalu, nohejbalu, bowlingu apod. V zimním období se sportovní nadšenci ke svým turnajům scházejí v tělocvičnách základních škol, které MČ Praha 1 zřizuje.

Bonbónkem je tradiční kurz sebeobrany, jež vede pracovník radnice Prahy 1 a bývalý policista Bedřich Rýč – držitel 5. danu Jiu-Jitsu. Kromě tohoto kurzu existuje ještě kurz kondičního cvičení pro ženy.

Senioři si pochvalují turnaje v pétanque, což je sport, který lze provozovat skutečně až do i pokročilého věku. Hráči e z Prahy 1 se zúčastňují soutěží družstev v rámci hlavního města i republiky. Mnohé turnaje se přitom odehrávají přímo v Praze 1, a to buď v oblíbeném parku Lannova nebo na zrekonstruovaném Střeleckém ostrově.

Kromě toho, že jsem již šestým rokem starostou naší městské části, jsem také prvním místostarostou České obce sokolské. Je proto přirozené, že se snažím, aby byly pro sport adekvátně využity rovněž prostory Sokola v Praze 1, tedy především Tyršova domu. Například v tamním bazénu se konají nejrůznější plavecké závody atd.

Je samozřejmé, že sportovní vyžití pro obyvatele Prahy 1 je financováno z rozpočtu městské části. Většině z těchto akcí rád uděluji záštitu starosty, a to nejen formálně; mám sport moc rád a neumím si život bez něj vůbec představit.

Výhodou sportování v centru je fakt, že po výkonu si zde lze bez problémů společně zajít „na jedno“, poněvadž co se nám nedostává v počtu sportovišť, to vyvažuje nadstandardní množství restaurací, hospůdek či bister. To je už ale jiná kapitola.