Praha 1 využila příležitosti a od roku 2013 zakázala pobyt 121 osobám. | foto: FOTO SHUTTERSTOCK

PRAHA 1 Bylo to krátké, navzdory jistým potížím to bylo fajn, ale už to končí – tak lze ve stručnosti charakterizovat možnost zákazu pobytu osobám, které se opakovaně dopouštějí protiprávní činnosti a jež nemají v Praze 1 trvalý pobyt. Přestože jde podle mého názoru o velmi účinný nástroj boje proti každodenním drobným i větší nepřístojnostem, od začátku příštího roku obce o tento instrument opět přijdou.

Ano, je to tak: nový přestupkový zákon s uvedenou možností již nepočítá. Zákaz pobytu měl od počátku své platnosti vlivné kritiky, především veřejnou ochránkyni práv. Přitom ze zkušeností z naší městské části jednoznačně vyplývá, že jestli se nepřizpůsobivé osoby něčeho opravdu obávají, tak je to právě zákaz pobytu. V tom se radnice shoduje s policisty i strážníky. V Praze 1 bylo od roku 2013 – začali jsme ihned po přijetí novely příslušného zákona – toto opatření využito ve 121 případech. Důležité je, že nešlo a nejde o nějakou bezzubou sankci; pokud někdo zákaz pobytu poruší, zcela reálně riskuje vězení. Praktická aplikace tohoto nástroje prošla v naší městské části určitým vývojem. Původně jasný a srozumitelný instrument se kvůli zmíněnému postoji ombudsmanky postupně omezil pouze na určité lokality v Praze 1. Z praxe vím, že po počátečních nadějích přišlo poměrně rychlé vystřízlivění: společně se všemi zúčastněnými partnery, zejména policií, jsme zjistili, že „okleštěný“ zákaz pobytu je již jen torzem původního záměru, tedy účinného nástroje bez pardonu. Proto jsem na sebe vzal určité riziko a navzdory doporučení veřejné ochránkyně práv jsem posléze vydal pokyn, aby byl zákaz pobytu opět aplikován na celé území Prahy 1, a to alespoň v nejkřiklavějších případech. Zákonodárci nicméně rozhodli, jak rozhodli, tudíž za dva měsíce o tento nástroj znovu přijdeme. Až tedy někteří politici budou v některé z předvolebních kampaní jako obvykle populisticky žehrat na bezpečnostní situaci v centru metropole, ať si laskavě vzpomenou, pro co vlastně hlasovali. OLDŘICH LOMECKÝ, starosta Prahy 1, TOP 09