Limitovat podporu sportu ziskem z hazardu je nemorální

Pro realizaci finanční podpory spolkové činnosti přijalo zastupitelstvo směrnici o podpoře jednorázových spolkových akcí pořádaných spolky Prahy 15 a vyhlásilo okruhy programových dotací pro podporu činnosti spolků ve sportovní oblasti. O finanční podporu jednorázové akce mohou zažádat všechny spolky z Prahy 15, které realizací takovéto akce vytvářejí podmínky pro spolkové vyžití obyvatel naší městské části. Programové dotace jsou určeny k podpoře členů pražských sportovních klubů. Jedná se o dotace na podporu jejich činnosti podle počtu jejich členů, na investice do oprav a úprav sportovišť, na účast na mistrovských národních i mezinárodních soutěžích a na podporu zajišťování činnosti sportovních areálů na území Prahy 15.

Spolky působící ve sportovní oblasti provozují svoji činnost jednak ve vlastních prostorách a jednak v prostorách a sportovních areálech dlouhodobě pronajatých od Městské části Praha 15. Zároveň využívají i pronajaté tělocvičny a hřiště místních škol. Pro realizaci finanční podpory sportu jsou využívány finanční prostředky přidělené od magistrátu jako podíl na příspěvku ministerstva financí z daní z hazardu. Zásadně lze tyto finanční prostředky využít na taxativně určené sportovní oblasti pro příslušné věkové kategorie. Činnost spolků a sportovních aktivit mládeže do 18 let je podporována především prostřednictvím grantových dotací; v případě kategorie bez omezení věku se jedná převážně o podporu jednorázových sportovních akcí.

Ze strany magistrátu je přidělováno zhruba padesát procent finančního objemu poskytovaného v minulém volebním období. Výbor volnočasových aktivit Městské části Praha 15 se snaží peníze na podporu sportu poskytovat po zralé úvaze, hospodárně a co nejvíce transparentně. V roce 2016 bylo poskytnuto od oblasti sportu mládeže cca 2,5 milionu korun a do realizace jednorázových akcí cca dva miliony korun. Současný systém podpory sportu z finančních prostředků získaných z hazardu se jeví jako naprosto nevyhovující. Limitovat podporu sportu objemem zisku z provozování hazardu v příslušných lokalitách se zdá být dokonce nemorální. Tyto prostředky by měly být podle mého názoru používány v sociální oblasti. Stát by měl být schopen zajistit finance pro podporu sportu jiným, stabilním a transparentním způsobem.

Sportovní spolky působící na území Městské části Prahy 15 ve výkonnostním sportu dosahují skvělých výsledků jak v individuálních, tak i v kolektivních sportech. V řadách odchovanců našich spolků jsou nejen mistři České republiky, ale medaile přivážejí i z Mistrovství světa či Evropy. Městská část rovným dílem podporuje i ty spolky, jejichž hlavní činností je rekreační sport. Kromě toho i sama městská část každoročně organizuje řadu sportovních soutěží a turnajů určených pro rekreační sportovce v rámci společensko-sportovního festivalu Dny Prahy.