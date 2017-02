Víte, kdo uklízí vaši ulici?

Praha 7 s lidmi v tíživé životní situaci pracuje a dává jim šanci na návrat do běžného života. Často se jedná o lidi bez domova či o ty, kterým ztráta domova reálně hrozí. Způsob, jak jim pomoci, je dát jim práci a možnost bydlení. Pokud o tuto pomoc stojí, mohou se postavit znovu na nohy.

V minulém roce jsme zavedli nový systém každodenního ručního úklidu, jehož cílem je zlepšit čistotu našich ulic a zároveň pomoci těm, kteří se rozhodli vzít život do svých rukou. Jsou mezi nimi klienti úřadu práce, lidé z ubytoven či kupříkladu osoby po výkonu trestu – ti všichni dlouhodobě jen velmi obtížně shánějí zaměstnání, z čehož plyne riziko prohlubování jejich životní krize. V současnosti máme 14 stálých pracovníků úklidu, další se zapojují jako brigádníci. Kromě každodenního úklidu se již osvědčili také v mimořádných situacích, kdy pražské ulice zasáhla ledovka, a my jsme díky našim uklízečům mohli rychle zareagovat a zajistit schůdnost chodníků tam, kde to bylo nejvíce zapotřebí.

S udržením práce a pravidelného příjmu přichází také schopnost udržet si bydlení, což je základní předpoklad pro zajištění soběstačnosti. Praha 7 se i v tomto směru snaží vycházet vstříc. Máme zde dobře fungující systém azylového, sociálního a podporovaného bydlení a v praxi se osvědčil také projekt s Armádou spásy, jehož cílem je zajištění plnohodnotného domova pro lidi z ubytoven. Často to vyjde, někdy je ale snaha pomoci marná. Je však třeba také zmínit i druhou stranu mince, a sice že současný stav, kdy máme na svém území umístěnu loď Hermes i ubytovny a denní centrum Armády spásy, rozhodně není ideální. Pomoc lidem bez domova je potřebná, ale vždy je spojena s velkou zátěží pro okolí. Posilujeme proto terénní pracovníky, jsme v kontaktu s poskytovateli služeb a snažíme se zátěž minimalizovat. Pomáháme rádi, ale rozprostřenější služby po celém území Prahy by byly pružnější a efektivnější. Apelujeme na ostatní městské části, aby byly také tak ochotné pomáhat.

V minulém roce se nám podařilo spustit také ojedinělý projekt takzvaných „terénních psychiatrů“. V Praze 7 začal působit terénní tým zaměřený na práci s duševně nemocnými lidmi, kteří žijí na ulici, nebo jim podobný osud hrozí. Odborní pracovníci z organizace Fokus Praha již díky tomuto projektu navázali kontakt s více než třemi desítkami osob, kterým na základě jejich možností a potřeb pomáhají zvládat běžné životní situace a nalézt uplatnění ve společnosti.

Říká se, že nejužitečnější ze všech umění je umění být užitečný. Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám pomáhají si toto umění osvojit.