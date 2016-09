Vedení města chce pomocí filmů Prahu propagovat a podpořit turistiku. „Uvědomujeme si přesahy audiovizuální produkce, které se promítají do ekonomických přínosů městského i státního rozpočtu, zaměstnanosti i zvýšeného zájmu o Prahu jako turistickou destinaci,“ řekl radní Jan Wolf (Trojkoalice/KDU-ČSL).



Například čínské turisty do města láká snímek Jen my víme kde z roku 2014. Romantický snímek vystoupal na první příčku kasovního žebříčku, vidělo jej 56 milionů lidí.

Z fondu půjdou peníze na celovečerní a televizní filmy, na seriály určené k zahraniční distribuci v kinech a na zahraničních televizních stanicích. O přidělení peněz bude rozhodovat odborná komise.

Opozice ale investici do fondu, který ponese název Prague film fund, vidí jinak. „Nemyslím, že je rozumné vyhazovat každý rok deset milionů filmovým společnostem,“ řekl zastupitel za piráty Adam Zábranský. „Myslím, že je tu turistů dost,“ doplnil. Předseda klubu TOP 09 Václav Novotný zase poukázal na to, že podobnou službu má vykonávat městem zřizovaná Pražská informační služba. „Podle mě jde o duplicitní činnost. Otázkou je, zda je to rozumné,“ uvedl.

Asi nejslavnějším filmem, který se v Praze natáčel, byl v roce 1983 snímek Amadeus Miloše Formana. Fotografie z filmu bude také pražský fond propagovat, přestože v něm česká metropole hraje Vídeň. Naopak v akčním snímku Mission: Impossible s Tomem Cruisem v hlavní roli hrála Praha sama sebe.