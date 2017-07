Praha je magické a vizuální místo, říká velšský spisovatel

Lidovky.cz: Přestěhoval jste se nedávno do z Londýna do Česka, co vás k tomu vedlo?

Do Prahy jsem se chystal už dlouhou dobu, líbí se mi od té doby, co jsem poznal svou ženu, která je z Česka a do Prahy mne poprvé vzala. Vždy jsme si říkali, že se sem někdy přestěhujeme a jelikož se nám narodilo miminko a do nedávna jsme žili v samém centru Londýna, rozhodli jsme se vyměnit hektický Londýn za klidnější Prahu. Už zhruba 10 let jsem zkoušel, kdy bude správný čas Prahu více poznat a teď se zdá, že nastal.

Lidovky.cz: Máte Prahu rád? Pamatujete si první dojmy z Česka? Musela na vás zapůsobit, když jste se Praha stala hlavním motivem vaší knihy..

Praha na mě zapůsobila velmi silně, máte pravdu. Moc se mi líbí historie Starého města. Vidím, že Češi mají velmi svérázný smysl pro humor a pomalu pronikám do vaší minulosti a všech kulturních souvislostí. Moc se mi líbí filmy Miloše Formana, třeba Hoří, má panenko, ačkoliv mi chvíli trvalo, než jsem byl schopen poskládat si všechny souvislosti a narážky. I proto je můj protagonista, Truchlivý amoret pražský. V poznávání České kultury mi moc pomáhá má žena, i díky ní jsem byl schopen se ve vaší divoké a zábavné historii rychleji zorientovat.

James Stafford James Stafford je velšský spisovatel. Žil v Barry, Plymouthu, Londýně a Dublinu. Nedávno se ale rozhodl usadit v Česku. Za jeden z největších neobjevených divů křesťanstva považuje pražskou čtvrť Žižkov.

Lidovky.cz: Který kout Prahy se vám líbí nejvíce?

Wow, tuto otázku není možné zodpovědět. Mimo klasická místa v centru Prahy mám rád Žižkov a Vinohrady. A odpovědí na vaši otáku by nejspíše bylo oblast, kde se tato místa setkávají.

Lidovky.cz: Barokní andělíček, krásné zpracování nečekané historické odkazy na pražské legendy – máte hodně fantazie...

Než jsem si splnil sen a vydal knihu, pracoval jsem dlouhou dobu v marketingu, kde mi fantazie pomáhala, ale zároveň jsem si říkal, že bych ji chtěl využít i jinak. Občas mám velmi divokou fantazii, ale do Prahy se to vyloženě hodilo.

Lidovky.cz: Jak vznikaly ilustrace v knize?

Díky internetu! Měl jsem jasnu představu, jak by měly ilustrace vypadat, ale sám bych je nikdy nenakreslil. Oslovil jsem proto na designérském fóru umělce a čekal co se stane. Nakonec jsme si přesně padli do oka AJ Bernardem z Filipín, který stojí za částí kreseb a nadšený jsem z přispění české ilustrátorky Lenky Šimečkové, jsem si jist, že o ní ještě hodně uslyšíme!

Lidovky.cz: Ilustrace tedy dělal ilustrátor z Filipín, on Prahu zná? Jak jste mu ji popisoval?

Žádný z umělců, kromě Lenky v Praze nikdy nebyl. Pracovali jsme tím způsobem, že jsem nejprve poslal velmi detailní popis obrázků a připsal jsem, jak si to představuji. Pokaždé když jsem v Praze byl, udělal jsem spousty fotek, abych měl ukázky, když jsem potřeboval specifické kresby založené na realitě (uvnitř Blue Light, nebo U Černého vola). Mám také slušnou sbírku fotografických knih o Praze a nakonec Google a Google Streetview fungovaly dobře, aby se místo dalo uchopit v kontextu města.

Lidovky.cz: Co vás vedlo k tomu napsat komiks, když neumíte kreslit?

Vyrostl jsem jako obrovský komiksový fanoušek. Komiksy byly žánr, který jsem vždy chtěl zkoumat jako spisovatel. Navíc Praha je takovým vizuálním městem a pokaždé, když jsem ji navštívil, nebo zůstal v Praze, dostal jsem tolik vizuálních nápadů na příběhy, že bylo smysluplné, abych se pokusil vyprávět příběh, který mi umožnil používat snímky. Spolu s mým velkým zájmem o komiksy, to jde perfektně dohromady.