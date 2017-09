Praha kývla Křetínskému na velký luxusní hotel, stát má vedle stadionu Sparty

PRAHA Sedm podlaží, téměř pět set pokojů a kapacita pro více než tisícovku hostů, takovými parametry vyniká projekt Hotelu Letná, jenž chce vedle fotbalového stadionu pražské Sparty vybudovat firma vedená jedním z nejvýraznějších českých byznysmenů Danielem Křetínským. Záměr je nyní o krok blíže svému naplnění, pražský magistrát mu čerstvým rozhodnutím otevřel cestu k získání potřebných povolení. Hotel by mohl stát v roce 2021.

Velkorysý hotel chce firma AC Real Estate, kde v křesle předsedy představenstva sedí Daniel Křetínský, vměstnat na stávající tréninkové hřiště Sparty. Stavba by se tak octla v sevření fotbalového stadionu, železniční trati vedoucí na Kladno, vjezdu do Bubenečského tunelu a hlavního letenského tahu představovaného ulicí Milady Horákové. Vedle sídla nejslavnějšího českého klubu by se tak hotel stal jednou z dominant Letné.

Projektanti do záměru vetkli impozantní měřítka. Záměr předpokládá, že hotel bude mimo jiné tvořit 485 pokojů, 1400 lůžek či sedm nadzemních podlaží. Jeho součástí má být rovněž kongresové centrum, kam by se mělo vměstnat dva tisíce lidí. Víceúčelové prostory pak budou schopné pohltit 1800 lidí. Objekt samotného hotelu hodlá investor rozložit na plochu 1,1 hektaru, což odpovídá zhruba čtvrtině rozlohy Václavského náměstí.

Tento projekt v posledních dnech výrazným způsobem pokročil k tomu, aby se mohli stavaři připravovat na první kopnutí do země. Úředníci pražského magistrátu poslední srpnový týden při studiu podkladů k projektu došli k závěru, že hotel nepředstavuje velkou zátěž pro okolí. „Hlavním argumentem bylo oznámení záměru včetně odborných studií, ze kterého bylo zřejmé, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí magistrátu Vít Hofman.

Původně bylo v plánu obchodní centrum

V praxi to znamená, že si firma může říct o územní rozhodnutí a stavební povolení. Investor by rád měl v ruce potřebná povolení tak, aby v roce 2019 rozjel výstavbu. Hotel by měl postupně růst 20 měsíců, roku 2021 je naplánované završení stavebních prací. Kolik hotel spolkne investičních nákladů, se lze jen domnívat. „Bohužel v současném stadiu rozpracovanosti projektu je předčasné cokoliv komentovat,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí byznysových aktivit Daniela Křetínského Daniel Častvaj.

Potřebujete ráno získat rychlý přehled? Objednejte si náš nový newsletter





Projekt se přitom v průběhu času výrazně proměnil, na začátku stála idea obchodního centra. Podněty od dotčených městských částí firmu Křetínského postupně dotlačily k tomu, aby z nápadu zaplnit plochu tréninkového hřiště centra ustoupila. Z diskusí nakonec vzešel hotel. „Projekt prošel komisí rozvoje Prahy 7, jednání byla velmi složitá. Investor jej celý předělal z nákupního centra, které by zkomplikovalo dopravu, na pro komisi přijatelný hotel,“ popsal serveru Lidovky.cz starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Současné rozhodnutí magistrátu investorovi nahrává. Kdyby úředníci vyhodnotili vliv projektu na životní prostředí jako významný, harmonogram realizace projektu by se musel výrazně přepisovat. Povinností společnosti by v takovém případě bylo podrobnější rozpracování podkladových materiálů, jakými jsou detailní studie o rozptylových podmínkách, hluku či hotelem vyvolané dopravní zátěži. Nic z toho investor podstupovat nemusí.

Projekt může zabrzdit odvolání

Čerstvému rozhodnutí magistrátu předcházely vedle městských částí Praha 6 či Praha 7 připomínky hygieniků, hasičů nebo České inspekce životního prostředí. Všechny magistrát zahrnul do svého stanoviska, že z hlediska zátěže okolí se není čeho obávat. „Na základě provedeného hodnocení a stanoviska orgánu ochrany přírody je možné označit vliv záměru na krajinný ráz v dotčeném území jako únosný,“ stojí mimo jiné v rozhodnutí podepsané šéfem odboru ochrany prostředí Štěpánem Kyjovským.

Investor si ale na definitivní dílčí vítězství v této fázi projektu a šanci poslat na magistrát žádost o územní rozhodnutí musí ještě počkat. Proti současnému závěru úředníků mohou účastníci řízení podat odvolání, čas na to mají do 2. října. Pokud tak učiní, AC Real Estate bude muset žádost schovat zpět do šuplete. „Ano,“ odpověděl mluvčí magistrátu Hofman na otázku, jestli má odvolání odkladný účinek.

V tuto chvíli se zdá, že jako jediné o námitkách přemýšlí pražské městské zastupitelstvo. Podle jeho předchozích připomínek by měl investor snést na stůl podrobnější analýzy a studie. „Hlavní město Praha doporučuje jako součást adaptací na změnu klimatu zvětšit plochu zelených střech a zvážit možnost předčišťování dešťové vody,“ zněl například jeden z podnětů zastupitelů. Je tak otázkou, zda tyto své připomínky bude chtít samospráva nechat přezkoumat v odvolacím řízení.