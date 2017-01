Praha ‚pohřbila‘ šéfa hřbitovů. ANO a ČSSD odvolaly Červeného

„Oficiálně to zatím stále nevím. Tu informaci už jsem slyšel včera z různých zdrojů a nepřekvapuje mě to. Bude to pravděpodobně kvůli rozdílným pohledům na řízení podniku,“ potvrdil LN Červený.

Rozdílnými pohledy na řízení podniku má podle svých slov na mysli především zpřetrhání klientelistických vazeb, které v podniku fungovaly. „V posledních měsících, potažmo letech jsem udělal i několik zásadních kroků, které se dotkly spousty lidí, a udělal jsem si tak spoustu nepřátel, kteří možná mají nějaké vlivy na ty, kdo mě chtějí odvolat,“ dodává Červený.

Podle něj jde mimo jiné i o zakázku na svoz odpadu. Jak psaly LN minulý týden, soutěž na odpad v roce 2015 nevyhrály Pražské služby, které měly s organizací podepsanou smlouvu předešlé čtyři roky. Poté se ukázalo, že namísto 11 milionů, které Pražské služby fakturovaly, teď správa platí tři miliony třem různým firmám.

Milionová kontrola

Hřbitovy od té doby přijímají jednu kontrolu za druhou. V roce 2015 tady mapoval dění i sám pražský magistrát. Podle ředitelky odboru kontroly Ireny Ondráčkové se neukázaly žádné závažné prohřešky. A ty menší byly odstraněny.

Náměstek Petr Dolínek (ČSSD), který měl v té době organizaci v gesci, přesto objednal jen o pár měsíců později audit u externí společnosti Ernst & Young za 823 tisíc korun.

Výsledky auditu nakonec dostal na stůl radní Daniel Hodek (ČSSD), který příspěvkovou organizaci po Dolínkovi přebral. Ten ČTK sdělil, že jeho výsledky jsou vážné. „Neumím zpochybňovat auditorskou zprávu tak renomované společnosti. Po veškerých diskusích to budu muset předložit k projednání,“ řekl včera Hodek. Konkrétní pochybení nezmínil. Na otázky LN neodpověděl. Jak řekl Dolínek minulý týden, audit objednával proto, že okolo hřbitovů šly šeptandy. O co šlo, však neřekl.

Na zprávu auditorů si nechal zpracovat ještě právní stanovisko. A ani to podle něj nedopadlo dobře.

S křížkem po funuse

LN mají zprávu auditorů k dispozici, jejich výtky spočívají například v tom, že správa nedostatečně kontrolovala odvážený odpad, nebo tom, že způsobila újmu, protože nečerpala dotace z EU na revitalizaci Olšanských hřbitovů.

Červený už minulý týden LN řekl, že se jedná o banality, nepodložená upozornění a fatální chyby na straně auditorů při formulování některých nálezů. „U každého nálezu chybí kontext, což jsem také psal ve svém stanovisku. Problém s odpady byl v době kontroly už vyřešen. Zakázku soutěžil můj předchůdce, nový systém hospodaření s odpadem jsem nastavil já a zakázku v roce 2015 jsem vypsal znovu. Minulý rok jsme tak ušetřili zhruba 7 milionů korun. Auditoři se svým zjištěním, že předchozí systém byl špatný, přišli s křížkem po funuse,“ vysvětluje Červený.

O dotaci z EU si pak požádaly hřbitovy z vlastní iniciativy, nakonec pohořely kvůli chybě právní kanceláře. „Některé problémy jsem ochoten uznat, ale pramenily z doby mého předchůdce. Zdědil jsem po něm ansámbl, jehož někteří členové nefungovali úplně výtečně, byla tam i pochybení, která naznačovala, že zakázky jsou tendenční. Ale opět se v tom auditu nezmiňuje, že jsem to řešil pracovněprávní cestou, například že jsem jim poslal vytýkací dopis a sebral jim odměny, případně že tady ti lidé už nepracují. Myslím, že by bylo férové, kdyby se to v kontextu objevilo,“ dodává ředitel, který byl vedením pověřen roku 2012. Před Červeným řídil hřbitovy Bedřich Bedrlík. Skončil kvůli „kšeftaření“ s hroby na Vyšehradském hřbitově.