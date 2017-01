Praha se vrátila k myšlence vytvořit vyhlášku o venčení psů

Úřad podle Krnáčové nyní připraví smysluplnější návrh. Praha dosud samostatnou vyhlášku týkající se venčení psů nikdy neměla.



„Úřad na nové vyhlášce začal pracovat, protože tu stále existuje platné usnesení rady, které nelze přehlížet. S původně připravovanou vyhláškou nesouhlasilo více než dvacet městských částí a ani já sama. Bylo logické, že městské části ji odmítaly kvůli vymezení území, kde by psi mohli volně pobíhat,“ uvedla Krnáčová. „Úřad se pokusí připravit novou smysluplnější vyhlášku, ve které místa, kde se psi nemohou pohybovat volně bez vodítka, budou po dohodě společně s městskými částmi specifikována předem,“ dodala.

Pohyb domácích mazlíčků v současnosti magistrát reguluje pouze prostřednictvím vyhlášky o ochraně veřejné zeleně, která vychází z toho, že až na výjimky by ve městě měl mít majitel psa na vodítku. Zamítnutý návrh vyhlášky stanovoval místa, kde by byl povolený volný pohyb psů bez vodítka a kam by měli psi vstup zakázaný. Třeba Praha 5, 6 a městská část Praha 11 s návrhem nesouhlasily. Podle místních radních byl zbytečně restriktivní a vágní. Praze 9 vadila mimo jiné nepřesná definice vodítka. Jiné radnice tvrdily, že zcela chybí povinnost držitele důsledně po psovi uklízet. Většina městských částí pak v připomínkovém řízení žádala rozšíření počtu míst pro volný pohyb psů.

V Praze je evidováno kolem 97.000 psů. Nejvíce jich je přihlášených v Praze 4 a 6, kde to je více než 8000 zvířat. Podle magistrátní vyhlášky z roku 2005 musí být každý pes starší šesti měsíců v metropoli zaevidován pomocí mikročipu nebo tetování. Ty nesou informace o psu i jméno jeho majitele.