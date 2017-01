Poslankyně Semelová vyhrála, právník vzdal spor kvůli jejím výrokům o Horákové

„Nebudeme to podávat, u Nejvyššího soudu je to předem ztracená bitva,“ potvrdil serveru Lidovky.cz třicetiletý právník, který je jinak člen TOP 09 v Brně. Lhůta pro podání dovolání mu vypršela uplynulé úterý. Za rozhodnutím nejít se sporem k Nejvyššímu soudu stojí v první řadě ekonomické důvody, pře dosud Kincla přišla na téměř 50 tisíc korun. „Je to čistě pragmatická otázka, člověk nemá neomezený zdroj příjmů,“ vysvětlil Kincl.

Žalobu na ochranu osobnosti podal po vystoupení Semelové v pořadu Hyde Park České televize, poslankyně v něm opakovaně hájila komunistický režim. Agenti StB prý jen bránili ekonomické zájmy země, okupaci sovětskými vojsky ze srpna 1968 označila za internacionální pomoc a Vasila Biľaka, významného signatáře zvacího dopisu pro armády Varšavské smlouvy, označila za pozitivní postavu našich dějin. Oběť justiční vraždy Milada Horáková se pak podle poslankyně přiznala k podvracení republiky dobrovolně.

Výroky Semelové mladého právníka podle jeho slov zasáhly do osobnostních práv, rétorika obdobného stylu prý předcházela uchopení moci nacisty v Německu a komunisty v tehdejším Československu. V žalobě proto žádal omluvu, celkem se měla poslankyně distancovat od šesti svých prohlášení.

„Pokud někdy přijde nový totalitní režim, tak při znalosti historického kontextu je jasné, které vrstvy obyvatelstva půjdou pryč. A vzhledem k mému povolání budu patřit mezi ně. To mě skutečně nenechává chladným, v tom já spatřuji zásah do osobnostních práv,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Kincl.

Kincl postupoval proti svobodě projevu, reagovala Semelová

Jenže jeho argumentaci neuznal Obvodní soud pro Prahu 1, ani odvolací Městský soud v Praze. Názor Nejvyššího soudu se pak mladý topkař nedoví, za nepodaným dovoláním prý ale nestojí jen ekonomické důvody. „Jsou tam struktury z minulého režimu,“ přiblížil, proč by u Nejvyššího soudu neměl ve sporu s představitelkou konzervativního křídla KSČM podle svého mínění šanci. Pravdou je, že ze sedmdesáti soudců Nejvyššího soudu jich bylo členy KSČ devětadvacet.

Poslankyně Semelová hozený ručník do ringu v podání přivítala, mladý právník prý žalobou šlapal po svobodě projevu. „Že reagoval takovým způsobem na právo na názor, navíc v diskusním pořadu, bylo skutečně za hranou,“ sdělila serveru Lidovky.cz poslankyně. Ani do budoucna se nebude ve svém projevu nijak brzdit. „Když se vyjadřuji, tak se vyjadřuji ve smyslu toho, jak věci cítím, vnímám a na základě toho, co se ve skutečnosti děje,“ řekla.

Soudy žalobu Kincla odmítly s tím, že nelze žádat omluvu za zásah do osobnostních práv kvůli obecným výrokům. „Žalobce žalobu nepodával jako člen rodiny (Milady Horákové), tedy výroky žalované nemohou představovat zásah do osobnostních práv žalobce,“ odůvodnil mimo jiné své rozhodnutí soudce Tomáš Novosad, jenž loni na podzim zamítl Kinclovo odvolání. Podle soudce Novosada navíc žaloba svou formulací míří na ochranu veřejného zájmu, přičemž však právní řád s omluvou v takovém případě nepracuje.

Žaloba nemohla uspět, míní advokát Sokol

Podobně vnímají kauzu i oslovení právníci. Jakkoliv se s výroky Semelové nelze smířit, žaloba musela u soudu narazit. „Může být úspěšná pouze v případě, že jde o opravdu o zásah do práv konkrétní osoby tím, že například snižuje její důstojnost. Ale nikoliv ve chvíli, kdy jde o politickou deklaraci, byť deklaraci, která je naprosto zrůdná,“ sdělil serveru Lidovky.cz známý advokát Tomáš Sokol.

Podle Sokola si tvrzení poslankyně spíše říkaly o trestní postih, protože se pohybovaly na hraně podpory hnutí směřující k potlačení práv, projev sympatií k takovému hnutí či popírání zločinů komunismu. Policie však už dříve došla k závěru, že vystoupení Semelové v rozporu se zákonem nebylo. „Musíme si zvyknout na to, že budeme žít s takovými extremisty. A jediné, co můžeme dělat je, že tajné služby musí hlídat, aby se neozbrojovali, a my ostatní bychom je měli totálně ignorovat,“ dodal Sokol.

Jako určitou satisfakci vnímá Kincl to, že soud první instance se vůči projevu poslankyně vymezil alespoň po morální stránce. „Rozumná obava z komunistické ideologie a lidí, kteří ji zastávají, je dle mého názoru zdravá,“ uvedl soudce Pavel Freibert. Ačkoliv spor po soudní linii pro Kincla skončil, záležitost mladý právník usnout nenechá. „Ještě v té věci nějakou aktivitu chci vykonat,“ podotkl tajemně s tím, že má v ruce odborný posudek vztahující se ke slovům Semelové. Podrobnosti svých plánů ale sdělit odmítl.