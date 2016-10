V Lucerně si připomněli osmdesátiny dramatika a bývalého prezidenta Václava... | foto: ČTK

PRAHA Stovky diváků a osmdesátka gratulantů přišly v sobotu v podvečer do pražské Lucerny, aby vzdaly hold dramatikovi, někdejšímu disidentovi a prvnímu českému prezidentovi Václavu Havlovi. Sobotním setkáním má vyvrcholit projekt Havel@80, jímž si Knihovna Václava Havla po celý rok připomíná prezidentovo nedožité jubileum. Před deseti dny, 5. října, by Havlovi bylo 80 let. Program, který potrvá až do dvou hodin v neděli ráno, zahájil ředitel Havlovy knihovny Michael Žantovský parafrází textu z Havlovy slavné hry Zahradní slavnost.

Jedno z Havlových absurdních dramat pracuje s tématem úsilí jednotlivce o společenský vzestup pomocí dokonalého ovládnutí obsahově vyprázdněných frází. Bezobsažný formální jazyk funkcionářů Likvidačního úřadu i Zahajovačské služby, která slavnost ve hře pořádá, hlavní hrdina rychle ovládne a dosáhne úspěchu, stane v čele Ústřední komise pro zahajování a likvidování, avšak za cenu totální ztráty své identity - ani fyzicky ho nepoznají jeho nejbližší. Degenerovaný jazyk úředníků, který hra paroduje, podle reakcí sobotních posluchačů i více než 50 let po svém vzniku rozesmívá a zároveň při jeho poslechu a vzpomínce na dobu nedávnou mrazí v zádech. Žantovský upravený úryvek z Havlovy hry doplnil prostým zvoláním: Čest jeho památce! Program v Lucerně v sobotu zahájila vernisáž výstavy Hele, Havel!, sestavených ze snímků pořízených amatérskými fotografy, které Havlova knihovna získala na základě veřejné výzvy.

80 vzpomínek na Václava Havla Za šest měsíců do ní téměř 200 autorů přispělo více než 1300 snímky. V prodeji v předsálí je už kniha s vystavenými fotografiemi, stejně jako některé z nedávno vydaných titulů z pera Václava Havla. Jsou mezi nimi i teprve před dvěma roky objevené Havlovy zápisky Havla z jeho několikaměsíční vazby v roce 1977. Programu, který vedle koncertu zahrnuje i projekce dokumentů nebo Havlova Odcházení, se účastní také třeba prezidentův bratr Ivan Havel s manželkou, přijít by měli někdejší disident a pozdější politik Alexandr Vondra, někdejší Havlův kancléř a v sobotu poslanec Karel Schwarzenberg, kapela The Plastic People of the Universe či spisovatelé Jáchym Topol a Vlastimil Třešňák.