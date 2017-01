Pražský koncert vyprodala zpěvačka LP za pět minut. V létě vystoupí na Colours

LP | foto: Colours of Ostrava

To se nestává každý den. Poté, co pořadatelé vyhlásili koncert americké zpěvačky Laury Pergolizzi, známé jako LP, který proběhne 28. března v pražském Roxy, české fanoušky zachvátila horečka a skoupili všechny vstupenky během pouhých pěti minut. Její další české vystoupení je nyní čerstvě potvrzeno na festivalu Colours of Ostrava, jenž se uskuteční od 19. do 22. července v Dolních Vítkovicích.

„Velký zájem jsme o její premiérové vystoupení v České republice čekali, ale že bude až tak obrovský, to překvapilo i nás. Jsme proto rádi, že se nám nakonec po dlouhém a napínavém jednání podařilo domluvit ještě druhé velké vystoupení právě v létě v Ostravě,“ říká ředitelka festivalu Colours of Ostrava Zlata Holušová. Festival je také pořadatelem koncertu v Roxy. LP tak doplňuje hvězdnou sestavu takových jmen jako Jamiroquai, Imagine Dragons, Norah Jones, alt-J, Birdy, Moderat, Laura Mvula, Benjamin Clementine, Afro Celt Sound System nebo Nouvelle Vague. LP se nejdříve proslavila jako autorka hitových skladeb Rihanny, Cher, Christiny Aguilery, Backstreet Boys nebo Rity Ora. Loni pak prorazila s milostnou skladbou Lost On You, kterou obsadila světové hitparády, rádia i iTunes, Spotify nebo YouTube. Se stejnojmenným albem probudila zájem i ve Spojených státech. „Řekla bych, že jsem skrz naskrz písničkářka a chytlavost pro mě není sprosté slovo,“ tvrdí o sobě zpěvačka s italskými kořeny. Věří, že smyslem hudby je pomoci lidem cítit se dobře, proto zvolila jednoduchý recept: přitažlivou směs rocku, folku, americany a popu postavenou na průzračném a hutném kytarovém zvuku, jen s minimálním vkladem elektroniky. Říká tomu “big indie” nebo „stadiónový folkrock“. Čtyřdenní vstupenky na Colours of Ostrava 2017 jsou v prodeji na www.colours.cz a v síti Ticketpro. Aktuální cena 2 290 Kč platí na limitované množství 5 000 kusů. V prodeji je také ubytování ve stanovém městečku, parkování nebo místo pro karavan.