Pražský magistrát vyrazil do boje proti SUV. Radní přitom jezdí v delších vozech

Reklamní šot, který je součástí kampaně Čistou stopou Prahou, si dle města klade za cíl informovat o faktorech, o nichž automobilky při prodeji nemluví. Tedy například o rozměrech, kvůli nimž řidičům nastává problém najít v metropoli volné parkovací místo, bezpečnosti pro okolí, velkém množství produkovaných emisí nebo využitelnosti a praktičnosti vozu.



Spot zachycuje situaci, kdy dívka čeká na svého přítele, který mezitím křižuje pražskými ulicemi a snaží se zaparkovat své SUV Volkswagen Touareg. Kvůli přílišné délce se mu ovšem nedaří najít volné místo, do něhož by s vozem vešel. Vše zároveň prostřednictvím sms zpráv komunikuje s čekající ženou. Muž navíc při parkování málem srazí malého chlapce, jehož nevidí přes velkou kapotu auta. Dívka na něj nakonec déle nečeká a do přilehlé kavárny odejde s cyklistou, který v tu chvíli dorazil.

Ihned po zveřejnění na internetu, se pod videem objevily negativní komentáře. Někteří diváci video vnímali jako výsměch, neboť místo toho, aby město vyřešilo nedostatek parkovacích míst v pražských ulicích, radí jim s koupí menších vozů. Rovněž se jim nelíbilo, že řidiče SUV vyobrazuje jako nezodpovědné lidi.

O šest centimetrů delší superby

Server Lidovky.cz nyní navíc na základě dokumentů získaných dle zákona o svobodném přístupu k informacím zjistil, že pražští radní používají k práci služební auta Škoda Superb. Ta jsou přitom ještě delší než vozidlo, na jehož nevýhody Praha upozorňuje v klipu. Zatímco délka Touaregu dosahuje 480 centimetrů, u škodovky je to 486 centimetrů. Užší jsou pak superby jen o necelých osm centimetrů.

Magistrát má vozidel tohoto typu hned patnáct, dva z nich využívá i primátorka Adriana Krnáčová. Ta se k záležitosti i přes opakované oslovení redakcí nevyjádřila. Podle informací serveru Lidovky.cz ovšem s videem namířeným proti SUV v metropoli zásadně nesouhlasí. Vznikl bez jejího vědomí na odboru dopravy.

Primátorčin náměstek pro dopravu Petr Dolínek připouští, že magistrátní vozidla skutečně dlouhá jsou. Důležité však podle něj je brát v potaz rovněž další atributy. „Musíme zvážit, že ta auta nejsou jen dlouhá, ale jsou široká, mají různě široké pneumatiky a různě jsou vysoká, což je potřeba zohlednit,“ okomentoval.



Ačkoliv má Dolínek superb k dispozici také, podle svých slov raději využívá hromadnou městskou dopravu, když mu to čas umožňuje. Sám přitom navrhuje, aby město do budoucna vyměnilo polovinu služebních aut za elektromobily.

„V žádném případě nechceme nikomu diktovat to, jaké si má koupit auto. „Chceme jen lidem poskytnout informace i o odvrácené straně fenoménu SUV, aby do rozhodování mohli zahrnout více argumentů,“ doplnil.

Z dokumentů, které má server Lidovky.cz k dispozici, vyplývá, že radnice vlastní vedle superbů také několik dodávek Volkswagen Transporter, Mercedes Vito a Viano nebo Ford Transit a mimo jiné i SUV Suzuki Jimny. V jejím vozovém parku se ale objevují i menší vozidla jako Škoda Citigo a Fabia. Dohromady magistrát disponuje 51 služebními vozidly, která podle mluvčího Víta Hofmana parkují převážně v podzemních garážích v Jungmannově ulici, kde vedení hlavního města sídlí.

Služební vozidla pražského magistrátu: Škoda Superb: 15

Škoda Octavia: 15

Škoda Citigo: 7

Škoda Fabia: 3

Škoda Rapid: 1

Volkswagen Transporter: 3

Mercedes Vito: 2

Mercedes Viano: 1

Suzuki Jimny: 2

Ford Transit: 1

Citroen: 1



Celkem: 51

S kampaní, která Prahu vyšla na 50 tisíc korun, nesouhlasí ani opozice. Podle zastupitele za ODS Filipa Humplíka je video nepravdivé a prezentuje problém hloupým způsobem, neboť zobrazuje řidiče SUV jako „agresivní kolotočáře, kteří esemeskují za jízdy a sráží děti na přechodu“. Občanští demokraté se tak pokoušeli spot projednat na zasedání, jenže pražští zastupitelé s tento krok odmítli.

Negativní reakce se dočkal i zastupitel Tomáš Jílek (TOP09), který se na program zastupitelstva na konci května pokoušel zařadit bod navrhující metropoli prodej superbů s dieselovými motory, s nimiž radní jezdí .

Spot, jenž měl na YouTube k pátečnímu odpoledni necelých 33 tisíc zhlédnutí, ovšem našel i zastánce. Jedním z těch, kteří jeho zařazení na program nepodpořili, byl zastupitel a místostarosta Prahy 7 Ondřej Mirovský (SZ/Trojkoalice). Podle něj je základem PR, aby se o problému hovořilo, což se splnilo.